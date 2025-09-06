Capturados dos hombres con antecedentes criminales tras intento de hurto en Bogotá

Una alerta oportuna y la acción coordinada de la Policía de Bogotá permitieron frustrar un robo en un establecimiento comercial de la localidad de San Cristóbal, culminando con la captura de dos hombres y la recuperación de dinero y mercancía.

Los hechos se desencadenaron tras una llamada a la central de radio que alertaba sobre un hurto en curso. Inmediatamente, se activó la red de cámaras de seguridad del sector, lo que permitió a las autoridades identificar a los responsables y el vehículo en el que se movilizaban.

Este seguimiento en tiempo real fue clave para que el teniente coronel Óscar Flórez Perdomo, comandante de la Estación de Policía San Cristóbal, ordenara un plan de cierre en la zona.

En pocos minutos, los agentes ubicaron a los sospechosos mientras intentaban escapar en una motocicleta. Durante el procedimiento, los uniformados los detuvieron y encontraron en su poder un arma de fuego, el vehículo y el botín: 2 millones de pesos en efectivo, un anillo de oro y 10 pacas de cigarrillos.

Ambos detenidos tenían un extenso historial criminal que incluía delitos graves como porte ilegal de armas, hurto agravado, homicidio y fuga de presos. Ahora, deberán responder ante la Fiscalía General de la Nación por hurto y fabricación o porte de armas de fuego.

En lo que va del 2025, la Estación de Policía San Cristóbal ha detenido a 1,940 personas por diversos delitos, 406 de ellas por hurto, con 126 casos específicos de hurto a comercio.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, pues la colaboración es fundamental para combatir el crimen en la ciudad