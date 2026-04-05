Resumen: La Policía de Antioquia intensifica los controles durante el Plan Retorno, implementando reversibles y presencia en los seis ejes viales principales, con el objetivo de garantizar un regreso seguro, prevenir siniestros y reducir la siniestralidad en las carreteras del departamento.

¡Pilas con el Plan Retorno! Habrá reversibles y vigilancia reforzada en los seis ejes viales de Antioquia

La Policía Nacional en Antioquia ha desplegado un operativo integral en los principales corredores viales del departamento con el objetivo de garantizar la movilidad segura durante el Plan Retorno, ante la previsión de un alto flujo de vehículos este fin de semana.

La Seccional de Tránsito y Transporte mantiene 21 cuadrantes viales distribuidos en los seis ejes principales del departamento, incluyendo cuatro ubicados en los ingresos al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, específicamente en Girardota, Copacabana, Túnel de Occidente y Caldas. En estos puntos se realizan controles permanentes para prevenir accidentes y asegurar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Medidas especiales y movilidad

Se estima que aproximadamente 1.410.000 vehículos circularán entrando y saliendo de Antioquia durante este fin de semana, por lo que las autoridades reforzaron la vigilancia en los corredores con mayor tránsito.

Uno de los puntos de atención principal es la vía hacia el Suroeste antioqueño, donde se implementará un reversible vial entre las 3:00 p.m. y las 7:00 p.m. el sábado 4 y domingo 5 de abril, con el fin de agilizar el retorno hacia el Valle de Aburrá. De igual manera, se mantiene control y supervisión en las rutas hacia el Oriente y Occidente del departamento.

Los agentes de tránsito hacen énfasis en la prevención de comportamientos que incrementan el riesgo vial, como el uso del teléfono móvil mientras se conduce, exceso de velocidad, maniobras peligrosas y el incumplimiento de señales de tránsito.

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Durante la última semana, se impusieron 466 comparendos por distintas infracciones: 162 por conducir con la licencia vencida, 84 por transitar en sitios o horarios restringidos y 72 por no portar la licencia de conducción.

Resultados en siniestralidad

La Policía destacó que los controles han tenido un efecto positivo en la reducción de siniestros viales. En comparación con el mismo periodo del año pasado:

• Los accidentes de tránsito pasaron de 15 en 2025 a 13 en 2026, lo que representa una disminución del 13,3 %.

• Las muertes por accidentes bajaron de 5 a 3 casos, un descenso del 40 %.

• Las personas lesionadas disminuyeron de 23 a 12, equivalente a una reducción del 47,8 %.

Estos indicadores reflejan el impacto de los operativos y campañas de prevención vial implementadas durante la temporada de retorno, contribuyendo a que más viajeros regresen a sus hogares de manera segura.

Recomendaciones a los conductores

Las autoridades hacen un llamado a la población para conducir con responsabilidad, planificar los desplazamientos con antelación y respetar estrictamente las normas de tránsito. El objetivo es mantener la tendencia a la baja en siniestralidad y garantizar que todos los viajeros puedan completar su retorno sin incidentes graves.

El Plan Retorno en Antioquia evidencia la importancia de la presencia policial en los corredores viales y la coordinación entre los diferentes ejes del departamento, con un despliegue que combina control, prevención y atención inmediata en caso de emergencias.