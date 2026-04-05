Capturan al presunto asesino de líder social en Andes y aseguran el arma del crimen

En un operativo policial realizado en el Suroeste de Antioquia, las autoridades lograron la captura de un hombre señalado de pertenecer a la estructura criminal conocida como La Terraza, presunta responsable de múltiples actos de violencia en el municipio de Andes.

Durante la acción, se incautó un revólver que habría sido utilizado en el asesinato de la profesora y lideresa comunitaria Adriana María Naranjo Bermúdez, ocurrido el pasado 3 de marzo de 2026.

El detenido, identificado como alias ‘Cumbamba’ o ‘Jhoimer’, fue hallado en una vivienda del municipio, en la que las autoridades también encontraron aproximadamente 200 gramos de marihuana. Estos elementos quedaron bajo custodia judicial para ser utilizados como material probatorio en las investigaciones en curso.

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, indicó que el arma de fuego incautada sería la misma utilizada en el homicidio de la líder comunitaria Adriana María Naranjo Bermúdez y que fue enviada como material probatorio para realizar los análisis balísticos correspondientes.

Adriana Naranjo, de 51 años, fue atacada mientras se movilizaba en un vehículo de transporte público tipo chiva o escalera, en el sector La Plazuela del municipio de Andes. Dos hombres en moto dispararon contra ella, causando su muerte y generando consternación en la comunidad, especialmente por el vínculo familiar con la secretaria del alcalde local.

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El operativo que permitió la captura de alias ‘Jhoimer’ fue desarrollado por unidades especializadas en investigación y análisis criminal, como parte de los esfuerzos de la Policía por desarticular las estructuras delictivas que operan en la región y que, según las autoridades, han sido responsables de episodios de violencia recientes en Andes.

El detenido deberá responder ante la justicia por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y por tráfico de estupefacientes, mientras las investigaciones continúan para determinar su posible vinculación con otros crímenes cometidos por la organización criminal.

Este hallazgo representa un avance significativo en la investigación del homicidio de la lideresa social y subraya la importancia de las labores de inteligencia y control que adelanta la Policía en el Suroeste de Antioquia, con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad y esclarecer hechos violentos que afectan a la población civil.

La captura y la incautación del revólver clave son pasos determinantes para que la justicia pueda avanzar en el esclarecimiento del crimen que conmocionó a Andes y que puso en evidencia los riesgos que enfrentan líderes comunitarios y sociales en la región.