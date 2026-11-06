La inspección fue liderada por la Alcaldía Local de Kennedy junto con las secretarías distritales de Gobierno y de Salud, que revisaron tres establecimientos. Las autoridades llamaron a verificar las condiciones de estos negocios antes de someterse a procedimientos estéticos.

Autoridades de Bogotá suspendieron por tres días un "spa de garaje" en el barrio Marsella, localidad de Kennedy, tras hallar irregularidades. En el operativo fue incautado un equipo de depilación láser.

¡Pilas! Cierran un «spa de garaje» en Kennedy: le incautaron el equipo de depilación láser

Un «spa de garaje» que funcionaba en la localidad de Kennedy, en Bogotá, fue suspendido por las autoridades tras encontrar varias irregularidades en su operación. El negocio, ubicado en el barrio Marsella, en el sector de Kennedy Central, no podrá atender al público durante tres días y, como si fuera poco, los funcionarios le incautaron un equipo de depilación láser con el que se realizaban procedimientos estéticos sin las garantías necesarias.

El operativo fue liderado por el equipo de Inspección, Vigilancia y Control de la Alcaldía Local de Kennedy, que llegó acompañado de funcionarios de la Secretaría Distrital de Gobierno y de la Secretaría Distrital de Salud. La jornada hacía parte de los controles que adelantan las autoridades sobre los establecimientos dedicados a la belleza, la estética y el cuidado corporal en la localidad.

Tres establecimientos revisados en el barrio Marsella

Durante la jornada, los equipos de inspección visitaron tres negocios de la zona para verificar que cumplieran con las normas y que contaran con las condiciones necesarias para ofrecer sus servicios a los ciudadanos. De los tres establecimientos revisados, uno presentó incumplimientos, por lo que las autoridades le impusieron la suspensión temporal de actividades.

La medida obliga al negocio a cerrar sus puertas durante tres días, mientras responde por las irregularidades encontradas en la visita. Las autoridades no revelaron el nombre comercial del establecimiento sancionado.

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Incautado un equipo de depilación láser

Uno de los hallazgos que más llamó la atención del operativo fue la incautación de un equipo de depilación láser que se utilizaba para realizar tratamientos estéticos dentro del establecimiento. Este tipo de aparatos requiere condiciones especiales de manejo y personal capacitado, pues su uso indebido puede causar quemaduras, manchas en la piel y otras lesiones en los clientes.

Los expertos advierten que los procedimientos con láser solo deben ser realizados por profesionales con la formación y la habilitación correspondiente, en lugares que cumplan con todos los requisitos sanitarios. Cuando estos tratamientos se ofrecen en sitios informales, los riesgos para la salud aumentan considerablemente.

Un llamado a revisar bien antes de someterse a un procedimiento

Desde la Alcaldía Local de Kennedy explicaron que estos controles buscan verificar que los establecimientos dedicados a la belleza y al cuidado corporal cumplan con la normatividad vigente, con el fin de evitar que los ciudadanos pongan en riesgo su salud al acudir a lugares que no ofrecen las garantías necesarias.

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Por eso, las autoridades hicieron un llamado a los bogotanos para que, antes de realizarse cualquier procedimiento estético, revisen muy bien el lugar que eligen, se informen sobre las condiciones del establecimiento y desconfíen de los servicios que se ofrecen a precios sospechosamente bajos o en sitios que no cuentan con los permisos a la vista.

La recomendación general es verificar que el negocio tenga su registro mercantil, el concepto sanitario favorable y que las personas que realizan los procedimientos cuenten con la formación idónea. Una buena señal de alerta es que el establecimiento funcione en garajes, casas o locales adecuados de manera improvisada.

Kennedy es una de las localidades con más actividad comercial de Bogotá, por lo que los operativos de inspección se realizan de manera periódica en sus barrios. Las visitas continuarán en los próximos días y no se descartan nuevas sanciones contra otros negocios que estén prestando servicios por fuera de la ley.

Mientras se cumple la suspensión, el establecimiento sancionado deberá ajustarse a lo exigido por las autoridades si quiere volver a abrir sus puertas al público.

Los casos de procedimientos estéticos mal practicados han dejado graves consecuencias en Colombia, desde infecciones y deformidades hasta la muerte de pacientes que acudieron a sitios clandestinos. Las autoridades recuerdan que denunciar estos establecimientos es clave para que los controles lleguen a tiempo y se eviten nuevas víctimas.

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