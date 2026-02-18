Resumen: Un taxista fue enviado a prisión preventiva por presuntamente utilizar la modalidad del “cambiazo” de tarjetas para hurtar a sus pasajeros en Bogotá. Según la investigación, habría intercambiado las tarjetas al momento del pago y luego realizado retiros y transferencias, apropiándose de más de 379 millones de pesos. Las autoridades continúan analizando pruebas e invitan a posibles víctimas a denunciar.

¡Pilas al pagar! Cae taxista que habría robado más de $379 millones con el ‘cambiazo’ de tarjetas en Bogotá

Un taxista que ofrecía supuestas facilidades de pago con datáfono terminó privado de la libertad por, al parecer, convertir ese servicio en una herramienta para ejecutar un esquema sistemático de fraude en Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que Juan Carlos Naranjo, conductor de taxi en la capital, es investigado por presuntamente engañar a pasajeros mediante la modalidad conocida como ‘cambiazo’ de tarjetas bancarias. De acuerdo con el proceso, al menos 35 personas habrían resultado afectadas por su actuar.

Según el material probatorio recopilado y las denuncias que dieron origen a la investigación, el conductor ofrecía a los usuarios la posibilidad de pagar la carrera con datáfono, una alternativa que generaba confianza y aparentaba mayor comodidad. Sin embargo, durante la transacción, presuntamente manipulaba el dispositivo para provocar demoras, errores o supuestas fallas técnicas.

En medio de la confusión y aprovechando cualquier descuido del pasajero, se habría quedado con la tarjeta bancaria original y entregado a cambio una réplica sin funcionalidad. La maniobra, según la Fiscalía, le permitía apoderarse del producto financiero sin que la víctima lo advirtiera de inmediato.

Con la tarjeta auténtica en su poder y con acceso a la clave y otros datos personales, el procesado presuntamente se dirigía posteriormente a cajeros electrónicos para realizar retiros de dinero y transferencias. Bajo esta modalidad, se habría apropiado de más de 379 millones de pesos, cifra que refleja la magnitud del presunto fraude.

La captura de Naranjo se produjo durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. En el procedimiento, las autoridades incautaron dos datáfonos, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y 34 tarjetas débito y crédito, elementos que serán objeto de análisis dentro de la investigación.

Además, al momento de su detención, le fueron encontradas entre sus prendas de vestir dos credenciales adicionales pertenecientes a otras personas, lo que reforzó las sospechas sobre la posible continuidad del esquema delictivo.

Tras su judicialización, una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra.

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal.

La Fiscalía continúa analizando los dispositivos electrónicos y las tarjetas incautadas, y avanza en la verificación de posibles víctimas que aún no han presentado denuncia.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo. Recordaron que reportar este tipo de situaciones de manera temprana es fundamental para fortalecer las investigaciones, identificar a los responsables y prevenir que más personas resulten afectadas.