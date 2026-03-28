¡Piénselo dos veces! Cárcel y multas millonarias para quienes trafiquen especies en Antioquia

Resumen: Durante la Semana Santa, el CIFFA lidera la campaña “Compasión por la Vida Silvestre” en Antioquia, con operativos de control, jornadas educativas y alternativas sostenibles como la entrega de material vegetal para el Domingo de Ramos. La estrategia busca prevenir el tráfico ilegal de especies, proteger fauna y flora como tortugas, primates y guacamayas, y concienciar a la ciudadanía sobre las sanciones penales y multas por delitos ambientales.

Con el objetivo de prevenir el tráfico ilegal de especies y promover la conservación de la fauna y flora del departamento, el Comité Interinstitucional de Flora y Fauna de Antioquia (CIFFA) implementa durante la Semana Santa la campaña “Compasión por la Vida Silvestre”.

La iniciativa combina operativos de control, actividades pedagógicas y presencia en puntos estratégicos, buscando proteger la biodiversidad en uno de los períodos de mayor presión sobre la vida silvestre en la región.

Operativos, educación y alternativas sostenibles para el Domingo de Ramos

Desde días previos a la Semana Mayor, las entidades que integran CIFFA han desarrollado una agenda coordinada en distintas subregiones del departamento. Entre las acciones destacan jornadas pedagógicas en colegios, actividades lúdicas en parques principales, y operativos en plazas de mercado, terminales de transporte, aeropuertos y corredores viales con alta afluencia de público.

El despliegue cuenta con la participación de la Gobernación de Antioquia, Cornare, Corantioquia, CORPOURABA y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con el respaldo de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, universidades y otros aliados estratégicos. Esta articulación busca garantizar que las medidas preventivas y de control lleguen de manera efectiva a los diferentes municipios y espacios urbanos donde se concentra la actividad turística y comercial.

La estrategia contempla decenas de operativos de control al tráfico ilegal de fauna y flora, más de 20 puestos de verificación en vías y corredores estratégicos, más de 40 jornadas de sensibilización ciudadana, actividades pedagógicas en instituciones educativas y tomas en terminales de transporte y aeropuertos, así como intervenciones en plazas de mercado, parroquias y zonas turísticas.

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Entre las acciones específicas, se destaca la entrega de material vegetal como alternativa sostenible para el Domingo de Ramos y la vigilancia intensificada en los lugares donde históricamente se registra la comercialización de animales y plantas silvestres.

Protegiendo la fauna y flora ante la presión de la temporada

El tráfico ilegal durante la temporada de Semana Santa afecta especialmente especies como la tortuga hicotea, la tortuga morrocoy, perezosos, iguanas, armadillos, babillas, loras, guacamayas, diferentes especies de primates y cangrejos azules. Esto evidencia la presión constante que enfrentan diversas poblaciones de fauna silvestre en Antioquia y la necesidad de fortalecer la educación y el control en la ciudadanía.

El CIFFA hace un llamado enfático a la comunidad para evitar la caza, compra, venta, consumo o tenencia de animales silvestres en cautiverio, así como el uso de palma de cera y otras especies nativas durante el Domingo de Ramos. También exhorta a denunciar cualquier actividad relacionada con el tráfico ilegal de flora y fauna.

Las entidades recuerdan que estas conductas constituyen un delito ambiental, sancionable con penas de prisión de cinco a once años, además de multas económicas que pueden alcanzar hasta 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la versión de 2025 de esta campaña, el CIFFA realizó 250 operativos de control, logró sensibilizar a cerca de 23.000 personas y recuperó 53 individuos de fauna silvestre, cifras que reflejan la efectividad de la estrategia y la importancia de mantener estas acciones de manera constante para proteger la biodiversidad del departamento.

Con estas medidas, las autoridades ambientales buscan no solo garantizar la protección de la fauna y flora durante la Semana Santa, sino también fortalecer una cultura de respeto y cuidado por la vida silvestre entre los habitantes y visitantes de Antioquia.