Resumen: Las autoridades confirmaron que el cuerpo hallado en el suroeste antioqueño corresponde al auxiliar de vuelo de American Airlines desaparecido en Medellín. La identificación se realizó mediante cotejo de huellas dactilares con apoyo internacional, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

¡Confirmado! El cuerpo hallado en el Suroeste es del auxiliar de vuelo de American Airlines

Las autoridades de Medellín confirmaron este sábado 28 de marzo que el cuerpo encontrado recientemente en zona rural del suroeste antioqueño corresponde a Éric Fernando Gutiérrez Molina, un auxiliar de vuelo de 32 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 21 de marzo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, la verificación de identidad se logró tras un proceso técnico de cotejo de huellas dactilares, realizado en articulación con agencias internacionales.

El procedimiento se llevó a cabo luego de que el cadáver fuera trasladado a Medicina Legal, una vez se produjo el hallazgo en inmediaciones del corregimiento de Puente Iglesias, entre esa zona y el municipio de Jericó.

“Ayer, 27 de marzo, fue hallado un cuerpo sin vida en la zona rural del corregimiento de Puente Iglesias con características similares a las de Eric. De inmediato se coordinó su traslado a Medicina Legal en Medellín y, en la mañana de hoy, se obtuvieron las huellas dactilares gracias a la articulación con el FBI. Estas se cotejaron de manera técnica y se confirmó, infortunadamente, su identidad”, informó el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, quien precisó que la necropsia aún está en desarrollo.

El caso había generado preocupación desde que se perdió contacto con el joven, quien trabajaba como auxiliar de vuelo para American Airlines. Según se conoció, el hombre residía en Texas, era ciudadano estadounidense y tenía origen salvadoreño.

La última vez que se supo de él fue la noche del sábado 21 de marzo, luego de arribar a Medellín en un vuelo procedente de Miami. Esa misma noche salió a compartir con compañeros de trabajo, en lo que sería el último registro de sus movimientos.

Detalles del hallazgo y confirmación oficial

Relatos de personas cercanas indican que, tras salir de un establecimiento nocturno en la ciudad, el auxiliar de vuelo habría estado acompañado por otras personas. Una de ellas, una colega, regresó posteriormente al lugar de hospedaje en condiciones de desorientación, situación que ha sido considerada dentro de las líneas de investigación.

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Las autoridades reconstruyeron parte del recorrido previo a su desaparición y establecieron que el joven estuvo en un establecimiento del barrio El Poblado y posteriormente se desplazó hacia el municipio de Itagüí, donde continuó la jornada nocturna. Desde ese punto se perdió completamente su rastro.

“Ya identificamos a algunas de las personas que estuvieron con ellos, vehículos y celulares que se utilizaron e información que, por ahora, permite concluir que efectivamente se encontraron con personas que tienen antecedentes de incurrir en la modalidad de hurto bajo la sustancia de escopolamina”, señaló Villa.

Días después, habitantes de la zona rural reportaron el hallazgo de un cuerpo con características similares, lo que activó los protocolos de verificación. Con la confirmación oficial, las autoridades concentraron sus esfuerzos en esclarecer las circunstancias de la muerte.

“Este caso no va a quedar impune. Las autoridades avanzan para esclarecerlo y capturar a los responsables”, manifestaron desde la Alcaldía de Medellín.

Avances investigativos y búsqueda de responsables

En paralelo, se conformó un equipo especializado que integra capacidades de inteligencia y policía judicial, con apoyo de agencias internacionales, para avanzar en la investigación. El objetivo es determinar con precisión lo ocurrido y ubicar a los responsables, quienes podrían enfrentar procesos que incluyan solicitudes de extradición.

Mientras tanto, las diligencias forenses continúan para establecer las causas del fallecimiento, en medio de un caso que ha puesto en evidencia posibles riesgos asociados a modalidades delictivas como el hurto mediante sustancias.