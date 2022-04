«Jamás me he reunido con esa señora»: Habló alias ‘Douglas’, señalado de hablar con Piedad Córdoba

Tras las declaraciones del candidato presidencial, Federico Gutiérrez, sobre las supuestas reuniones de la senadora Piedad Córdoba con narcotraficantes en las cárceles del país, a quienes les habría ofrecido la eliminación de la extradición, uno de los señalados, José Leonardo Muñoz, alias ‘Douglas’, se pronunció al respecto.

En entrevista con W Radio, alias ‘Douglas’ manifestó que «jamás me he reunido con esa señora, no la conozco personalmente, la conozco por los medios de comunicación. Jamás he tenido un sí o un no con ella», expresó.

Sobre la pregunta de que si en algún momento cruzó o no palabra con Piedad Córdoba o con su hermano al interior de la cárcel, alias ‘Douglas’ aclaró que «nunca he cruzado una palabra con esta señora, ni siquiera con su hermano, quien llegó al pabellón donde yo estaba. Ni siquiera un saludo pues», manifestó.

Respecto a si algún integrante del Pacto Histórico ha acudido a la cárcel a ofrecerle beneficios o rebaja de penas, Muñoz manifestó que «eso nunca ha pasado, es más, yo no creo en ningún político, ni les paro bolas», manifestó.

Finalmente, sobre los señalamientos de Federico Gutiérrez y sus supuestas reuniones con Piedad Córdoba, José Leonardo Muñoz declaró que «yo le quisiera decir al candidato, que hable cosas coherentes, que yo estaba en un pabellón donde hay 43 cámaras que lo monitorean a uno constantemente. Entonces que pida los videos al Inpec y muestre con hechos la reunión que supuestamente dice que hubo y que está saliendo a decir a los medios de comunicación sin pruebas», puntualizó.

