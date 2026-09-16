Resumen: El desconcertante panorama que enfrentan los equipos de rescate en el Parque Nacional Natural Tatamá ha evocado inevitablemente uno de los episodios de supervivencia más extraordinarios en la historia reciente de Colombia: el accidente de los cuatro niños indígenas en las selvas del Guaviare.

El precedente del Guaviare: la esperanza de hallar con vida a los ocupantes de la avioneta en Chocó

Minuto30.com .- El hallazgo de la avioneta vacía en la frontera entre Chocó y Risaralda guarda inquietantes similitudes iniciales con la tragedia ocurrida el 1 de mayo de 2023, cuando otra aeronave tipo Cessna 206 se precipitó a tierra en la espesura amazónica.

El milagro de los hermanos Mucutuy

Aunque es común tener la sensación de que los menores aparecieron de repente tras semanas de incertidumbre, es importante precisar los hechos desde el rigor periodístico: los niños no aparecieron «de la nada». Su hallazgo con vida tras 40 días a la deriva fue el resultado de la monumental «Operación Esperanza», un despliegue sin precedentes que unió el esfuerzo técnico de las Fuerzas Militares con el conocimiento ancestral de los rastreadores indígenas.

En aquel trágico suceso, los tres adultos que viajaban en la aeronave —incluyendo a la madre de los niños y al piloto— fallecieron por el impacto. Sin embargo, los cuatro hermanos (de 13, 9, 4 años y un bebé de 11 meses) lograron abandonar el fuselaje y sobrevivir internándose en la selva, alimentándose de frutos silvestres y resguardándose de las inclemencias del clima hasta que fueron localizados el 9 de junio de 2023.

La esperanza se mantiene en el Chocó

Hoy, el recuerdo de esa hazaña de supervivencia se convierte en un faro de esperanza para las familias del piloto Mehmet Cankaya y las médicas Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo.

Si bien las condiciones topográficas son distintas —el cerro Tatamá presenta un terreno montañoso y agreste a 9.000 pies de altura, con un clima sumamente frío y lluvioso—, la ausencia de los cuerpos en la cabina abre la posibilidad de que, al igual que en el Guaviare, los ocupantes hayan logrado evacuar la aeronave por sus propios medios tras el siniestro.

Las autoridades se aferran a esta hipótesis para intensificar las labores de rastreo en el perímetro.

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