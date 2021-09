Video: Conductor de la volqueta que le sacó cuchillo a motociclista salió a pedir disculpas

Luego de que se conociera un video en el que el conductor de una volqueta le saca un cuchillo a un motociclista en plena vía Tocancipá-Cundinamarca, en las últimas horas el chofer del vehículo de carga salió a pedir disculpas y contó su versión de los hechos.

Y es que en el video del hecho, el motociclista expresó: «no le vaya a hacer nada a la moto que la moto no tiene nada que ver (…) ya me iba a cerrar, ya me iba a tumbar», mientras que el conductor de la volqueta tenía el cuchillo en la mano, trató de atacarlo y hasta dañó una parte del parabrisas de la moto y tiró las llaves a una manga.

Lo que dice el conductor de la volqueta

Tras este hecho, el conductor de la volqueta salió a hablar y relató que: «Yo me encontraba en Tocancipá y había un pequeño trancón, él (motociclista) iba delante mío, dieron vía, yo pito y él se asusta, no sé, se baja, me trata mal y me rompe el espejo del carro».

Luego, este hombre dice que se baja del carro y que el motociclista lo golpea, «cuando me rompe el espejo, yo me bajo para hacerle el reclamo y él me pega un puño en la cara; yo en ese momento quedé como en shock, él coge su moto y se va», dijo.

Después el conductor de la volqueta dice que se sube al vehículo, sigue su camino y asegura que el motociclista lo estaba esperando más adelante, «me hacía señas para que yo parara y yo cometí el error de parar; cuando yo paro, él me desafía y cometí el error, estaba nervioso, tenía rabia en el momento y alegamos, me empujó».

Justo en ese momento -dice este hombre- que el motociclista empezó a grabar, pero manifiesta que «el video no está completo (…) yo le pido al señor de la moto que por favor suba el video completo, desde que me vio».

Finalmente este hombre le pide disculpas al motociclista y dice que hasta a recibido amenazas, «le pido disculpas por mi mal acto de haber hecho lo que hice, no tiene justificación (…) le pido disculpas a él y a toda la comunidad en general. Espero que esto acabe porque he recibido muchas ofensas, me han amenazado a mi familia y a mí, yo tengo miedo de que me pase algo», concluyó.

