Video: ¿Se cree muy ‘parado’ el ‘man’ de la volqueta? Le sacó cuchillo a motociclista en plena carretera

Por medio de un video se dio a conocer una nueva denuncia ciudadana, y tiene que ver con un hecho de intolerancia que se presentó en una vía de Cundinamarca; el conductor de una volqueta amenazó con un cuchillo a un motociclista en medio de una discusión.

¿Por qué le sacó cuchillo el conductor de la volqueta?

De acuerdo a la denuncia ciudadana, el hecho ocurrió más específicamente en la vía Tocancipá-Cundinamarca, antes de Hato Grande, y el conductor de la volqueta -luego de cerrar a la motocicleta- se baja y amenaza con cuchillo a las personas que iban en ella.

En el video se puede ver, de manera inicial, al conductor de la volqueta caminando con el cuchillo en la mano, mientras que el motociclista camina detrás de él, lo graba y le dice que suelte el cuchillo.

Luego, el conductor de la volqueta llega hasta la moto y el dueño le dice que: «no le vaya a hacer nada a la moto que la moto no tiene nada que ver (…) ya me iba a cerrar, ya me iba a tumbar».

Después, el conductor de la volqueta -en aparente estado de exaltación- golpea la moto y le quiebra una parte del parabrisas; luego, levanta el cuchillo y trata de apuñalarlo, pero el motociclista retrocede y le sigue insistiendo que suelte el arma blanca.

Finalmente, el conductor de la volqueta vuelve a golpear la moto, despega las llaves de la misma, las tira a una manga, al lado de la vía, se monta al vehículo y se va.

