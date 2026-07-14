¡Ojo conductores! Aclaran qué pasa con el pico y placa tras rumores de cambio en Medellín

Resumen: El pico y placa continúa sin cambios en el Valle de Aburrá. Autoridades desmintieron rumores sobre una nueva rotación y pidieron consultar únicamente información oficial.
El pico y placa continúa operando sin modificaciones en todo el Valle de Aburrá. Ante la circulación de información falsa en redes sociales y aplicaciones de mensajería, la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá aclararon que la medida restrictiva vigente no ha cambiado y que los dígitos establecidos para vehículos particulares, motocicletas y taxis siguen siendo los mismos.
Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que no se dejen llevar por calendarios o cadenas que anuncian una supuesta rotación de la medida, ya que hasta el momento no existe ninguna modificación oficial.
Según precisaron, cualquier ajuste relacionado con el pico y placa será informado oportunamente a través de los canales institucionales.
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La alcaldía de Medellín recordó que, como es habitual, cuando se defina una nueva rotación de los números restringidos, esta será anunciada con suficiente anticipación.
Asimismo, pidieron evitar compartir imágenes, audios o mensajes cuyo contenido no haya sido verificado por fuentes oficiales.
Además, antes de la entrada en vigor de los cambios se desarrollará una semana de pedagogía para que los ciudadanos conozcan el nuevo esquema antes de que comiencen a imponerse sanciones.
Mientras no exista un anuncio institucional, el pico y placa seguirá aplicándose bajo las condiciones actuales en toda la subregión.
¡Atención! 🚨 pic.twitter.com/8VfJ4BKCOU
— Movilidad – Alcaldía de Medellín (@movilidad_med) July 14, 2026
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