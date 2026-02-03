Petro y Trump finalizan reunión en Washington: balance y gestos diplomáticos

Resumen: Finaliza la reunión Petro-Trump en la Casa Blanca. El presidente de EE.UU. envió un mensaje de afecto a Colombia y se espera un balance sobre la lucha antidrogas.

Tras casi dos horas de conversación privada en la Oficina Oval, los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump concluyeron su primera y única reunión oficial antes de que el mandatario colombiano entregue el poder en agosto.

Aunque el hermetismo fue la regla durante la jornada, el intercambio de mensajes y fotografías en redes sociales reveló una atmósfera mucho más cordial.

El punto más llamativo del encuentro fue el regalo que el republicano le entregó al líder colombiano: una fotografía de ambos estrechándose la mano, en la cual Trump escribió de su puño y letra: “Gustavo: Un gran Honor. Amo a Colombia”.

Este gesto, sumado al recorrido que hicieron juntos por el “corredor de los presidentes” en la Casa Blanca, parece indicar que la relación entre ambos líderes logró superar, al menos momentáneamente, las tensiones por la descertificación en la lucha antidrogas y la inclusión de Petro en la Lista Clinton.

Lea también: La Selección Colombia Femenina Sub-20 cumplió su primer entrenamiento en Asunción

En el trasfondo de la charla, el narcotráfico se mantuvo como el tema ineludible. Mientras la administración Trump ha sido crítica frente al aumento de cultivos ilícitos, Petro insistió en su enfoque de paz y sustitución de tierras.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, señaló que Trump entró a la reunión con “muy buena disposición”, priorizando la diplomacia directa sobre la confrontación.

La relación estratégica entre Bogotá y Washington se puso a prueba en una mesa donde también estuvieron figuras de peso como Marco Rubio, secretario de Estado, y el canciller colombiano, Rosa Villavicencio, buscando puntos de acuerdo en medio de visiones ideológicas opuestas.

Al salir de la residencia presidencial, Petro fue recibido entre aplausos en la embajada de Colombia, donde se prepara para ofrecer una rueda de prensa que aclare los alcances reales de los compromisos pactados.

A pesar de los choques públicos del pasado, la diplomacia de “perfil bajo” adoptada por la Casa Blanca para esta cita parece haber rendido frutos en términos de estabilidad institucional.

“Gustavo: Un gran Honor.

Amor a Colombia”. Donald Trump. pic.twitter.com/1Tl7eIbAPr — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Más noticias de Colombia