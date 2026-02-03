La Selección Colombia Femenina Sub-20 inició entrenamientos en Asunción bajo el mando de Carlos Paniagua, preparándose para su debut ante Chile. Foto: FCF

Resumen: La Selección Colombia Femenina Sub-20, bajo la dirección de Carlos Paniagua, inició su preparación en Asunción con un primer entrenamiento enfocado en la activación física y el ajuste táctico de presión en diferentes bloques. La sesión, realizada en la sede de la Asociación Paraguaya de Fútbol, priorizó la técnica individual y el trabajo en espacios reducidos como preparación definitiva para el debut oficial. El equipo nacional se enfrentará a Chile el próximo viernes 6 de febrero a las 4:00 p. m. en el Estadio Emiliano Ghezzi, marcando el comienzo de su participación en territorio paraguayo

La Selección Colombia Femenina Sub-20 inició oficialmente su preparación en Asunción, Paraguay, de cara a su próximo compromiso internacional.

Bajo la dirección técnica de Carlos Paniagua, el conjunto nacional cumplió con su primer entrenamiento en territorio anfitrión.

Para ello utilizaron las instalaciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol para comenzar la adaptación al entorno competitivo.

La jornada de trabajo arrancó con una fase de activación diseñada para poner a punto el estado físico de las jugadoras, integrando ejercicios de estiramiento, uso de bandas elásticas y diversos movimientos preparatorios.

Tras el calentamiento, el cuerpo técnico priorizó la precisión técnica mediante una rueda de pases, donde se hizo especial énfasis en el control del balón y la correcta entrega utilizando ambos perfiles.

La Selección Colombia Femenina Sub-20 cumplió su primer entrenamiento en Asunción

En la segunda parte de la sesión, el equipo se concentró en el aspecto táctico para ajustar el posicionamiento defensivo y ofensivo.

Las jugadoras trabajaron intensamente en diferentes niveles de presión, ejecutando ejercicios en bloques alto, medio y bajo, para finalizar la jornada con una práctica analítica en espacio reducido que permitió afinar la toma de decisiones en situaciones de juego real.

Este primer entrenamiento marca el inicio de la cuenta regresiva para el esperado debut del equipo.

La Selección Colombia se enfrentará a su similar de Chile el próximo viernes, 6 de febrero, a las 4:00 p. m. (hora de Colombia) en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, en lo que será el primer gran reto de esta fase competitiva.

