Petro y Trump conversaron por teléfono durante media hora: hubo disculpas y otros temas

    Petro invitó a Trump a Cartagena, y parece que le gustó la idea. Estos fueron los temas principales:

    Petro y Trump finalizan reunión en Washington: balance y gestos diplomáticos
    Resumen: El presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostuvieron una llamada de 30 minutos este 12 de marzo para limar asperezas tras la exclusión de Colombia en una reciente cumbre de seguridad. Durante el diálogo, Trump ofreció disculpas atribuyendo el incidente a un "error administrativo" y reafirmó su disposición a colaborar en temas de narcotráfico y economía, mientras que Petro aprovechó el acercamiento para invitar al mandatario a Cartagena, consolidando así una relación basada en el pragmatismo diplomático por encima de sus marcadas diferencias ideológicas.

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostuvieron una conversación telefónica este jueves 12 de marzo de 2026. El diálogo, que duró aproximadamente 30 minutos, tuvo como eje central aclarar el malentendido sobre la exclusión de Colombia en la cumbre “Escudo de las Américas” celebrada en Miami.

    Puntos clave de la conversación

    Disculpas desde la Casa Blanca: Donald Trump ofreció disculpas formales a Petro, atribuyendo a un “error administrativo” o “teléfono roto” el hecho de que Colombia no fuera invitada inicialmente a la coalición anticartel.

    Cooperación Regional: A pesar de las tensiones previas por la política de drogas, Trump reiteró su “aprecio y amistad” hacia el mandatario colombiano, subrayando el interés de mantener un contacto fluido.

    La agenda de frontera: Ambos líderes discutieron la reactivación económica en la zona fronteriza y la situación política en Venezuela.

    Invitación a Cartagena: En un gesto de distensión, el presidente Petro invitó a Trump a visitar Cartagena, propuesta que fue recibida con agrado por el republicano.

    El contexto de la relación

    Esta es la segunda llamada significativa entre ambos en lo que va del año. La primera, ocurrida en enero, sirvió para frenar una escalada de tensiones tras amenazas de operaciones militares en la región. Aunque la relación sigue marcada por diferencias ideológicas profundas —especialmente en temas ambientales y de seguridad—, este contacto sugiere una “diplomacia de pragmatismo” para evitar el aislamiento de Colombia en los planes de seguridad de Washington.

    “Al finalizar la llamada, el presidente Trump deseó éxitos al presidente Petro en su próxima reunión con la dirigencia venezolana, esperando acuerdos en materia energética”, informó la Casa de Nariño.

    Petro y Trump conversaron por teléfono durante media hora: hubo disculpas y otros temas

    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


