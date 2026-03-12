Inder Medellín abrió inscripciones para que aprenda a jugar fútbol australiano o freestyle y se mueva con adrenalina

Menú Últimas noticias
    Fotos y Videos

    Medellín se prepara para transformar sus escenarios deportivos en centros de innovación y destreza física. La Alcaldía, a través del Inder, anunció la apertura oficial de inscripciones para sus escuelas de Nuevas Tendencias, un programa diseñado para quienes buscan escapar de la rutina y experimentar la adrenalina de disciplinas poco convencionales.

    A través de la plataforma SIMON 2.0, los ciudadanos podrán anotarse en clases de fútbol australiano, fútbol freestyle y orientación deportiva, actividades que prometen no solo mejorar la condición física, sino también desarrollar habilidades motrices y mentales únicas en niños, jóvenes y adultos.

    El fútbol australiano, una de las grandes apuestas de esta convocatoria, tendrá sus centros de entrenamiento en puntos estratégicos como el Sena de Pedregal, la Unidad Deportiva Doce de Octubre y la emblemática cancha Marte #2, entre otros.

    Por su parte, los amantes de los trucos con el balón y la adrenalina del arte urbano encontrarán su espacio en el fútbol freestyle, que contará con sedes en el coliseo de gimnasia de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, El Pinal y la Unidad Deportiva de Belén. Estos espacios están pensados para que el talento local brille bajo una metodología de aprendizaje recreativo y profesional.

    Finalmente, la orientación deportiva (una disciplina que combina el ejercicio físico con la lectura de mapas y brújulas) se tomará lugares como la estación Estadio del Metro y la UVA Sin Fronteras.

    El objetivo del Inder es que los medellinenses aprovechen su tiempo libre en actividades que fortalezcan el tejido social y la salud mental. Las autoridades invitan a la comunidad a no quedarse por fuera de esta oferta gratuita, recordando que los cupos se gestionan digitalmente para facilitar el acceso a todos los barrios y corregimientos de la capital antioqueña.

