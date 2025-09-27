Petro se victimiza tras ser revocada su visa ´por incendiario´: «Van a convertir en un crimen mi opinión libre»

Resumen: El presidente Gustavo Petro respondió a la revocación de su visa por parte de EE. UU. con un mensaje en el que se victimiza, acusando a Donald Trump de querer castigar su "opinión libre" y rodearse de "genocidas".

Minuto30.com .- El presidente Gustavo Petro respondió con una extensa y dramática carta en X al anuncio de Estados Unidos de revocar su visa, convirtiendo el conflicto diplomático en una defensa personal y una acusación de victimización. El mandatario centró su mensaje en denunciar que la decisión de Donald Trump busca castigar su «opinión libre y humana», un acto que califica como una persecución política.

Petro enmarcó la revocación de la visa en una conspiración mayor, sugiriendo que las fuerzas oscuras de la historia colombiana buscan cobijarse bajo el liderazgo de Trump. Acusó a los «responsables de ese genocidio» en Colombia de tratar de usar al expresidente de EE. UU. porque «creen que usted protege a los genocidas». De esta manera, el presidente se posicionó como la víctima de poderes que buscan acallarlo por su postura contra el narcotráfico y la guerra.

El presidente colombiano defendió su polémica acción en Nueva York, donde instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes, asegurando que su voz es un grito por la humanidad que no debe ser criminalizado.

«Ahora van a convertir en crímen mi opinión libre y humana. Usted sabe que las leyes internacionales me dan inmunidad para ir a la ONU y que no deben haber represalias por mi libre opinión, porque soy un ser libre», escribió Petro.

El mandatario concluyó su mensaje con un tono de desafío personal y soberanía, indicando que no necesita la visa de EE. UU. y que, como «ciudadano europeo», solo irá al país si es invitado por el pueblo estadounidense. Su mensaje final es una clara «victimización»: «Si hay un crímen contra la humanidad, la humanidad debe responder y Colombia con Bolívar, responde. Ni un paso atrás».

Mensaje completo de Gustavo Petro

A través de X, el presidente Gustavo Petro respondio a la 7:50 de la mañana de este sábado 27 de deptiembre con un largo mensaje. Acá está completo

La Humanidad está en contra del genocidio y en Colombia, hubo un genocidio en contra del pueblo, cuando unos conservadores facistas ordenaron que a sangre y fuego, había que derrotar a los liberales, y continuó el genocidio después aliado al narcotráfico.

Nunca en ningún país del mundo, hubo un control de la mafia tan grande sobre el estado, como en el colombiano, nunca jamás en ningún país del mundo, la mafia pudo hacer tantas leyes y matar desde el poder mismo del Estado a centenares de miles de campesinos y jóvenes.

Nunca en ningún lugar del mundo, la mafia logró desalojar de sus tierras a millones de campesinos. La gobernanza narcotraficante que se construyó en Colombia fue genocida.

Luis Carlos Galán lo denunció y lo asesinaron por ello. Ese Galán que conocí personalmente como combatiente joven del M19, al que le dije que eramos hermanos, debe revivir en la voz de su ancestro, el comunero José Antonio Galán, descuartizado por los castellanos por ser rebelde

Los responsables de ese genocidio tratan de cobijarse bajo usted, Trump, porque creen que usted protege a los genocidas. No sé rodee de genocidas

La humanidad pide que cese el crímen contra la humanidad en Gaza, los israelíes han vivido un hecho de terror contra su juventud en un concierto, y hubo muertos que no debieron ser. Pero la respuesta no debe ser un crímen contra la humanidad. No podemos permitir que asesinen bebés en Gaza

La esposa suya, señor Trump, o sus hijas, deberían decirle que no está bien matar bebés. Mis hijas me lo dicen.

Respeto su familia y le dije a usted, que me tomaría un whisky, a pesar de mi gastritis, en su casa o en la mia, o donde quiera, pero hablando de tu a tu, entre iguales, como hombres y sin mentiras. Ud no me respondió

Quítese las musarañas de sus asesores, vea a la humanidad con claridad y lo que acontece. No sé hacen unos Estados Unidos Grande matando bebés indefensos.

Ahora van a convertir en crímen mi opinión libre y humana. Usted sabe que las leyes internacionales me dan inmunidad para ir a la ONU y que no deben haber represalias por mi libre opinión, porque soy un ser libre.

No deben caer misiles sobre la población civil de Gaza. No deben caer misiles sobre los jóvenes pobres al servicio del narco o a los campesinos que buscan como sobrevivir. No deben caer misiles sobre los migrantes que salen porque no aguantan la pobreza. Los migrantes no son criminales y no merecen la pena de muerte, hacerlo es un crímen contra la humanidad.

Aléjese Trump de Hitler, aún es tiempo. Yo recé por los soldados de los EEUU que en el frente de la batalla de la línea gótica, cerca a Florencia, la ciudad del renacimiento, en Italia, murieron por la libertad. Recé en su campo santo.

No mate usted la libertad, mis ancestros vivieron hace 30.000 años en América y construyeron lenguas, y arte y civilización. Sus ancestros apenas llegaron hace un siglo, pero eso no importa, usted es bienvenido en América, tierra de la libertad y en el país de Bolívar: la Gran Colombia, no se prohibirá que cualquier ciudadano de los EEUU, entré porque somos libres. Pero no entrará ningún criminal de guerra ni mucho menos un criminal contra la humanidad

No más Auschwitz, por petroleo, en medio de los business, hay tiempo para el amor y para la humanidad, dice la biblia

Libérese usted Trump, de esa esclavitud que será por generaciones.

Dije, y no es un crímen, que no se obedezcan las voces que ordenan a sus ejércitos disparar contra la humanidad.

Soy además de Colombiano que se enorgullese de su país, que ama, su enorme belleza tropical, su mar y sus montañas y sus culturas todas, tan hermosas como la naturaleza, un ciudadano europeo. No necesito su visa, pero iré solo cuando sea invitado por su pueblo.

No necesito siquiera viajar, Colombia es el corazón del mundo, y en sus tierras hay seres humanos que tienen en sus venas, todos los pueblos del mundo y puedo distinguir sus ancestros. Puedo conocer el mundo viajando por mi país.

Sigue…

Antes de irme de Nueva York, entré a un centro comercial, y las mujeres negras y blancas de los EEUU se ponían la mano en el corazón cuando me veían y me reconocían, hermoso pueblo libre, no lo atemorice con fusiles señor Trump, Bolívar dijo: maldito el soldado que levanté el arma contra su pueblo, yo le digo a usted no ordené levantar las armas de su ejército contra la humanidad, porque la humanidad responderá

Si hay un crímen contra la humanidad, la humanidad debe responder y Colombia con Bolívar, responde.

Ni un paso atrás.

