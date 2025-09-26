¡Urgente! USA anuncia que revoca visa a Petro «por incendiario»

Resumen: Estados Unidos revoca la visa al presidente Gustavo Petro tras acusarlo de incitar a la violencia e instar a soldados estadounidenses a la desobediencia en Nueva York.

Minuto30.com .- El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este viernes, 26 de septiembre, que revocará la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro. La decisión fue comunicada a través de la cuenta oficial del Departamento en la red social X (antes Twitter), y se basa en las recientes acciones del mandatario.

Según el comunicado, la medida se toma debido al comportamiento de Petro en Nueva York. «Hoy temprano, el presidente colombiano @petrogustavo se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia», señaló el Departamento de Estado.

El gobierno estadounidense calificó las acciones del mandatario como «imprudentes e incendiarias», lo que motivó la drástica decisión de revocar su visa.