¡Bombazo musical! Maluma revela colaboración inédita con Yeison Jiménez y explica por qué no ha salido la luz

La industria musical colombiana atraviesa un momento de luto y nostalgia tras el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien murió el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Boyacá. En medio de este contexto, el artista paisa Maluma sorprendió al revelar que ambos alcanzaron a grabar una canción juntos antes de la tragedia, un proyecto que permanece inédito y que ha despertado expectativa entre los seguidores de ambos géneros musicales.

La revelación se dio durante una conversación informal entre Maluma y el también cantante Blessd, en el marco de la celebración del cumpleaños del artista urbano. Allí, Maluma explicó que, aunque la colaboración ya está grabada, no existe una fecha definida para su lanzamiento y que cualquier decisión al respecto dependerá, principalmente, del consentimiento de la familia de Yeison Jiménez.

“Yo lo quiero lanzar, pero no es el momento”, expresó Maluma, al destacar que el valor de la canción va más allá de lo musical y está ligado al vínculo personal y profesional que compartió con el intérprete caldense. El artista también recalcó que la publicación del tema debe respetar los deseos de los familiares del cantante fallecido, con el fin de evitar interpretaciones equivocadas sobre sus intenciones.

@envivoconeleje_ ️ Maluma y Blessd hablan de Yeison Jiménez Con mucho respeto, Maluma expresó que ya grabó una canción con Yeison, pero que hablará con la familia y esperará el momento indicado para lanzarla. ✨ Un homenaje que quedará para siempre en la música ♬ sonido original – EN VIVO CON EL EJE

Un cruce de géneros con significado

La posible colaboración entre Maluma y Yeison Jiménez ha generado interés no solo por la fusión entre música urbana y música popular, sino también por lo que representa para la escena musical colombiana. Este encuentro de estilos, que conectan públicos y contextos culturales distintos, podría interpretarse como un puente creativo entre dos universos sonoros de gran relevancia tanto a nivel nacional como internacional.

Según algunas versiones, el proyecto estaba previsto inicialmente como parte de un lanzamiento a comienzos de 2026. Sin embargo, tras la muerte de Jiménez, aspectos como la producción y la estrategia de promoción habrían quedado en pausa, mientras se define la manera más respetuosa de manejar este material.

Homenajes y legado de Yeison Jiménez

El impacto de la muerte del artista de música popular ha trascendido lo mediático y ha dado lugar a múltiples manifestaciones de homenaje en distintos escenarios. Su concierto Mi Promesa 2.0, programado para marzo en el estadio El Campín de Bogotá, fue adelantado y transformado en un tributo que reunió a numerosos artistas y miles de seguidores, quienes celebraron su legado musical.

Asimismo, la Academia de los Grammy recordó a Yeison Jiménez en el segmento In Memoriam durante la ceremonia de 2026, resaltando la huella que dejó en la música latinoamericana. Este reconocimiento se suma a otros actos conmemorativos, como homenajes en redes sociales y muestras de respeto por parte de colegas de diversos géneros.

Paralelamente, las reproducciones de su música han registrado un aumento significativo en plataformas digitales tras su fallecimiento, evidenciando que su obra continúa vigente entre el público.

Por ahora, el destino de la colaboración con Maluma permanece en manos de la familia del cantante, y su eventual publicación genera expectativa, no solo por su valor artístico, sino por la carga simbólica que representa para los seguidores de ambos intérpretes.