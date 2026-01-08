Resumen: Petro y Trump hablaron 45 minutos tras mediación de senador Rand Paul. Confirmada reunión en Casa Blanca. Presidente colombiano defendió gestión antidrogas y propuso alianza sobre Venezuela. Trump: "Gran honor hablar con Petro".

¡Petro y Trump hablaron 45 minutos! Confirman reunión en Casa Blanca y más detalles de la llamada

El presidente Petro reveló los detalles de su primera conversación directa con el mandatario estadounidense, Donald Trump. El diálogo, que se extendió por 45 minutos, se produjo en un escenario de alta tensión tras la captura de Nicolás Maduro y buscó frenar el escalamiento de la crisis diplomática entre Colombia y EE.UU.

La pieza clave para concretar este diálogo fue el senador republicano por Kentucky, Rand Paul. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, explicó que ha cultivado una relación estrecha con Paul, motivada especialmente por la preocupación del senador sobre la situación en Venezuela.

A pesar de que Paul admitió ante el embajador que su relación con Trump puede ser tensa, fue él quien directamente le sugirió al presidente estadounidense hablar con Petro.

Diálogo sobre narcotráfico y seguridad

La llamada, que se realizó desde Bogotá hacia la Casa Blanca el miércoles 7 de enero por la mañana, tuvo una duración de casi una hora.

El embajador calificó el encuentro como “excelente” y resaltó que el tono fue sumamente constructivo, dejando de lado los insultos personales que ambos líderes se habían intercambiado en el pasado.

El tema central de la conversación fue la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. García-Peña subrayó que, aunque existan profundas diferencias ideológicas, ambos mandatarios coincidieron en que el tráfico de drogas es una amenaza común para ambas sociedades.

Petro defendió su gestión con cifras

Desde la Plaza de Bolívar, Petro confirmó que la iniciativa del contacto buscó evitar un conflicto mayor en la región.

“En la conversación toqué dos temas y una solicitud: se restablezcan las comunicaciones entre cancillerías y presidentes. Si no se dialoga, hay guerra; nos lo ha enseñado la historia de Colombia. Hablamos y restablecí comunicación por primera vez”, aseguró el mandatario.

Según el relato del presidente Petro, la charla abordó de manera frontal los dos puntos que han generado fricción con la administración Trump. El primero, la situación política de Venezuela tras la detención de Maduro, y el segundo, la política de lucha contra las drogas, punto donde el mandatario colombiano presentó una defensa técnica de su gestión.

El presidente detalló que en la llamada también se discutió la operatividad militar y judicial. “Le hablé de que con Maduro se habían coordinado operaciones, le dije de los bombardeos, lamentables, porque iban contra mandos que no estaban ahí. Le dije cómo habían aumentado las incautaciones de droga a 1.000 toneladas el año pasado. Le dije que 700 traquetos fueron extraditados con mi firma, incluido el hermano de Piedad Córdoba”, añadió.

Invitación a la Casa Blanca: el deshielo diplomático

La mayor sorpresa de la llamada fue la invitación directa de Donald Trump para que Gustavo Petro visite la Casa Blanca.

La respuesta desde Washington no tardó en llegar. Donald Trump calificó la llamada como un “gran honor” y destacó el tono del presidente colombiano.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradezco su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D.C.”, fueron sus palabras.

Tras este deshielo diplomático, ambos mandatarios confirmaron que el secretario de Estado, Marco Rubio, y la canciller colombiana ya coordinan los detalles de una reunión bilateral en la Casa Blanca.

La comunicación respondió a la necesidad de evitar un conflicto de mayor alcance y de mantener abiertos los canales institucionales entre ambos gobiernos, en un momento crítico para las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos.

