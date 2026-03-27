¡Justicia le jala las orejas al Presidente! Petro tiene 48 horas para pedir perdón ‘como es’ a Marta Lucía Ramírez

Resumen: La justicia negó un recurso de Gustavo Petro y le ordenó cumplir con la retractación sobre Marta Lucía Ramírez.

La retractación del presidente Gustavo Petro vuelve a estar en el centro de la controversia judicial luego de que un juzgado de Bogotá rechazó un nuevo intento del mandatario por tumbar la orden que lo obliga a corregir públicamente sus declaraciones sobre Marta Lucía Ramírez .

La decisión, emitida por el Juzgado 66 Administrativo, dejó en firme la obligación de que Petro una retractación clara y ajustada a lo ordenado previamente por la justicia, tras considerar que sus pronunciamientos anteriores no cumplieron con los parámetros establecidos.

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Según el análisis del despacho judicial, el jefe de Estado incurrió en lo que calificaron como “revictimización”, debido a que en sus mensajes públicos incluyeron elementos ajenos al caso original, lo que habría prolongado el impacto negativo sobre la exvicepresidenta. El tribunal concluyó que estas referencias adicionales no solo desvían el objetivo de la orden, sino que también afectan la reputación y los derechos fundamentales de la afectada.

El proceso tiene origen en una sentencia de octubre de 2025, cuando la justicia ordenó al mandatario retractarse por señalamientos en los que vinculaba a Ramírez con actividades ilícitas. Aunque Petro realizó una publicación en redes sociales en respuesta, esto fue considerado insuficiente por no limitarse estrictamente a lo exigido.

Posteriormente, la defensa del presidente presentó varios recursos para revertir la decisión, incluyendo reposición, apelación y un incidente de nulidad, todos negados por la justicia. El más reciente fallo ratifica que la orden sigue vigente y debe cumplirse en su totalidad.

En su pronunciamiento, el juzgado fue enfático al señalar que la retractación debe centrarse exclusivamente en el señalamiento inicial, sin agregar argumentos, interpretaciones o referencias externas. Además, advirtió que cualquier incumplimiento podría acarrear nuevas consecuencias legales.

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