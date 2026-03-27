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    ¡Apaga la luz, enciende el planeta! Colombia se une este sábado a La Hora del Planeta 2026

    En un año marcado por retos climáticos extremos, este gesto simbólico cobra más fuerza que nunca

    Publicado por: SoloDuque

    ¡MAÑANA ES EL DÍA! Únete a la Hora del Planeta y dale un respiro a la Tierra.
    ¡Apaga la luz, enciende el planeta! Colombia se une este sábado a La Hora del Planeta 2026

    Resumen: La Hora del Planeta es un movimiento global liderado por la WWF que busca demostrar que todavía estamos a tiempo de proteger nuestro hogar común y frenar la pérdida de biodiversidad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Este sábado 28 de marzo, a las 8:30 p. m. (hora local), millones de personas en más de 190 países apagarán las luces de sus hogares, oficinas y monumentos emblemáticos durante una hora.

    Se trata de La Hora del Planeta, un movimiento global liderado por la WWF que busca demostrar que todavía estamos a tiempo de proteger nuestro hogar común y frenar la pérdida de biodiversidad.

    ¿Por qué unirnos este 2026?

    ¿Qué puedes hacer durante esa hora?

    Apagar la luz es solo el comienzo. Aquí te damos algunas ideas para vivir una Hora del Planeta diferente:

    Cena a la luz de las velas: Un momento perfecto para desconectarse de las pantallas y reconectar con la familia.

    Observación astronómica: Aprovecha la menor contaminación lumínica para mirar las estrellas desde tu balcón o terraza.

    Charla consciente: Dialoga con los más pequeños sobre la importancia de cuidar el agua, reciclar y proteger los bosques.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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