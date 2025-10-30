El presidente Petro ordena suspender apoyo militar colombiano a operaciones con misiles

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Petro ordenó suspender el apoyo militar colombiano a operaciones con misiles y destacó una incautación en el Pacífico sin muertes ni uso de fuerza desproporcionada.

El presidente Gustavo Petro ordenó suspender todo apoyo militar colombiano a operaciones internacionales que involucren el uso de misiles o fuerza desproporcionada.

La instrucción fue dada a conocer tras resaltar una operación de la Armada Nacional en el Pacífico central, que permitió la incautación de 2,8 toneladas de cocaína “sin un solo muerto”.

“Debe suspenderse todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones que usen misiles y fuerza desproporcionada”, escribió el mandatario en su cuenta de ‘X’, haciendo referencia a la política de su gobierno de priorizar el respeto por la vida y el enfoque humanista en las estrategias de seguridad y defensa.

Lea también: Valle del Cauca se corona campeón en el patinaje de los Juegos Intercolegiados

Según el reporte oficial, la Armada Nacional interceptó una lancha rápida tipo Go Fast en el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, logrando la captura de tres tripulantes (un colombiano y dos ecuatorianos) y la incautación de 2.796 paquetes de clorhidrato de cocaína, con un peso neto de 2.782 kilogramos.

Petro aseguró que este resultado demuestra “la mayor eficacia mundial en incautación de drogas ilícitas” y reiteró que su política antidrogas busca golpes contundentes al narcotráfico “sin derramamiento de sangre”.

El mandatario insistió en que no es necesario el uso de misiles ni operaciones con fuerza desproporcionada para obtener resultados efectivos en la lucha contra el narcotráfico.

La armada logra incautar sin un solo muerto una lancha rápida de 2,8 toneladas de Cocaína en el Pacífico central. Demostramos la mayor eficacia mundial en incautación de drogas ilícitas. Debe suspenderse todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones que usen misiles… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 30, 2025

Más noticias de Colombia