Valle del Cauca se corona campeón en el patinaje de los Juegos Intercolegiados

Valle del Cauca demostró su poderío en las pistas y se alzó con el título de campeón en la disciplina de patinaje en la final nacional de los Juegos Intercolegiados.

La última jornada, dedicada a las emocionantes pruebas de ruta, concluyó con un total de 12 medallas entregadas, sellando una destacada actuación para la delegación vallecaucana.

El Valle del Cauca lideró el medallero de patinaje al finalizar con cuatro medallas de oro y tres de plata, asegurando el primer lugar de la disciplina.

Le siguieron en el medallero Bogotá, Santander y Córdoba, cada uno con dos metales dorados.

El patinaje cierra así su participación en los Juegos, consolidándose como una disciplina clave en el deporte colombiano, dada su relevancia y resultados a nivel internacional.

Los resultados más destacados de la jornada final, en las pruebas de ruta, varios atletas brillaron con luz propia.

En carrera por puntos femenina el oro fue para Silvana Gil de Caldas, la plata para Salomé Molina de Antioquia y el bronce para Isabella García de Santander.

En la modalidad de carrera por puntos, masculina, el oro fue para Luis Carlos Revelo de Bogotá, debutante en la final, la plata para Dilan Bermúdez de Cundinamarca y el bronce para Sergio González de Cundinamarca.

En vuelta al circuito en femenina el oro fue para Gisell Caicedo del Valle del Cauca, sumando un nuevo oro para su delegación.

La plata fue para Emmily Gutiérrez de Antioquia, y el bronce para Paula Andrea Mogollón de Casanare.

En vuelta al Circuito masculina, el oro fue para Santiago Saavedra del Valle del Cauca, tras superar por milímetros a sus rivales.

Por su parte la plata fue para Santiago Bornacelly de Atlántico y el bronce para Juan Felipe Silva de Santander.

