Petro amenaza con romper con Israel tras detención de colombianas en flotilla humanitaria

Resumen: El presidente Gustavo Petro anunció medidas contra Israel tras la detención de dos colombianas en una flotilla humanitaria con destino a Gaza.

El presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte pronunciamiento este 1 de octubre frente a la situación que involucra a dos ciudadanas colombianas detenidas por las Fuerzas Armadas de Israel, luego de la interceptación de la Flotilla Global Sumud, que transportaba ayuda humanitaria con destino a Gaza.

El mandatario advirtió que, si se confirma la retención de las connacionales Manuela Bedoya y Luna Barreto, ordenará la expulsión de diplomáticos israelíes en Colombia.

Además, reiteró que el Tratado de Libre Comercio con Israel será denunciado de inmediato, una decisión que había anticipado en el consejo de ministros del pasado 29 de septiembre.

“Cancillería debe presentar todas las demandas respectivas, incluso en la justicia israelí. Invito a abogados internacionales a ponerse al servicio de Colombia junto a nuestros juristas”, expresó el jefe de Estado.

Petro también calificó lo ocurrido como “un nuevo crimen internacional de Netanyahu”, en referencia al primer ministro israelí.

La delegación colombiana del Movimiento Global a Gaza confirmó que las connacionales hacían parte de la tripulación del barco HIO, interceptado en el mar Mediterráneo frente al litoral egipcio. El comunicado del movimiento señaló que el área donde fueron detenidas es considerada de alto riesgo y que situaciones similares han ocurrido con otras flotillas.

El pronunciamiento presidencial se suma a la exigencia de las organizaciones humanitarias que piden la liberación inmediata de las colombianas.

