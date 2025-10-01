Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Iba crecidito! Asi se vio el Río Medellín durante las fuertes lluvias y quedó en video

Minuto30.com .- Los habitantes del Valle de Aburrá registraron en videos el fuerte aumento del caudal del río Medellín en la tarde de este miércoles, a consecuencia de las intensas lluvias que cayeron en la subregión desde la 1:00 p. m.

En varios puntos, como Sabaneta y Ayurá, el río se vio «crecidito», llegando hasta el borde de su cauce. Los videos compartidos en redes sociales muestran cómo el agua, más pantanosa de lo normal, generó una alerta en la comunidad.

Las autoridades de gestión del riesgo mantienen el monitoreo constante sobre el nivel del río y sus afluentes, debido a la alta probabilidad de nuevas precipitaciones en las próximas horas.

Se recomienda a la ciudadanía evitar acercarse a la orilla.