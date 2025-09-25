Resumen: El presidente Gustavo Petro publicó su retractación ordenada por el Consejo de Estado tras un trino contra la Andi y Bruce Mac Master, pero mantuvo sus críticas.

A regañadientes, Petro publica su retractación por un trino contra la Andi y Bruce Mac Master

El presidente Gustavo Petro publicó el pasado miércoles 24 de septiembre un mensaje en su cuenta de X, que debía cumplir con la retractación ordenada por el Consejo de Estado.

El alto tribunal, en un fallo del 18 de septiembre, le había dado 48 horas al mandatario para eliminar un trino en el que señalaba a la Andi y a su presidente, Bruce Mac Master, de “destruir el gobierno por odio étnico” y “defender el esclavismo”.

En su publicación, Petro eliminó el mensaje original, pero en el texto de retractación insistió en que sus expresiones eran un “recurso lingüístico, propio del discurso político”, y que no había acusado a Mac Master de incurrir en delitos de discriminación o esclavismo en sentido literal. Incluso, citó otro fallo del Consejo de Estado, del 2 de abril de 2025, en el que, según él, se avalaba este tipo de figuras discursivas.

El presidente Petro aprovechó la ocasión para reiterar que el dirigente gremial ha sido un férreo opositor a las reformas de su gobierno, utilizando medios de comunicación y redes sociales para generar debate público.

Por su parte, Bruce Mac Master aseguró que valora la intención del jefe de Estado, pero recalcó que la publicación no cumple con lo exigido por el Consejo de Estado, pues no constituye una retractación real.

El alto tribunal había amparado el derecho fundamental al buen nombre del empresario y ordenado a Petro retirar sus afirmaciones infamantes.

Valoro la intención del presidente de cumplir la orden del @ConsejoDeEstado respecto de la tutela presentada por la @ANDI_Colombia. Sin embargo parece no haber considerado la orden del tribunal de retractarse de lo dicho https://t.co/3laUQwFJbz pic.twitter.com/ZbvtDOGgBd — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) September 24, 2025

