Resumen: Una explosión con granada afectó la camioneta de seguridad del director regional del Inpec en Cali. El funcionario salió ileso, autoridades investigan.

Atentado en Cali: granada explotó en camioneta de seguridad del director regional del Inpec

En horas de la noche del pasado miércoles 24 de septiembre, se registró un nuevo hecho de violencia en Cali: la explosión de una granada que fue dejada en la camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asignada al esquema de seguridad del director regional del Inpec, Guillermo Andrés González Andrade.

El vehículo se encontraba estacionado en inmediaciones de la sede del Inpec cuando ocurrió la detonación. Por fortuna, el funcionario no se encontraba en el lugar y el ataque solo dejó daños materiales en la zona y en el automotor oficial.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el atentado estaría relacionado con los recientes traslados y cambios de patios de internos en la cárcel de Villahermosa, una medida que ha generado tensiones dentro del penal.

Lea también: Más de 3 mil cupos gratis para estudiar EstudIA: cursos en moda, robótica, IA y más

Sin embargo, las autoridades tampoco descartan que se trate de una acción ligada a la disputa entre las bandas de alias “Chinga Pipe” y alias “Dimax”, organizaciones que en los últimos días han protagonizado graves hechos de violencia, entre ellos el lanzamiento de una granada contra la fachada del centro penitenciario, una balacera en el barrio El Retiro y la masacre de tres personas en La Buitrera.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Este ataque con granada se suma al clima de amenazas contra funcionarios penitenciarios.

Las autoridades indicaron que reforzarán las medidas de seguridad en torno a los directivos del sistema carcelario en la ciudad.

Más noticias de Cali