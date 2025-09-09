Petro ordena retomar fumigación aérea tras asonadas y secuestros de militares

Resumen: Petro ordenó retomar la fumigación aérea con glifosato tras asonadas y secuestros de militares. Fiscalía reporta 52 casos en 2025, la mayoría en Cauca y Nariño.

El más reciente secuestro de 45 militares en zona rural de El Tambo, Cauca, durante más de 24 horas, llevó al presidente Gustavo Petro a dar la instrucción de retomar la fumigación aérea con glifosato en aquellas regiones donde se registren asonadas o retenciones de miembros de la Fuerza Pública.

La Fiscalía General de la Nación reportó que en lo corrido de 2025 se han presentado 52 asonadas en Colombia, de las cuales 39 estuvieron dirigidas contra militares.

De estos casos, 29 se encuentran en etapa de indagación, seis avanzan en investigación formal y cuatro llegaron a juicio. Las zonas con mayor concentración de estos hechos son Nariño (9), Cauca (7), Valle del Cauca (4) y Cali (3).

La decisión presidencial llega en medio de una coyuntura crítica de orden público. En el Pacífico nariñense, el asesor de la alcaldesa de Mosquera, Luis Fernando Sánchez, murió en confusos hechos cuando recibió un disparo presuntamente proveniente de la Armada Nacional.

Según la mandataria local, Karen Lizeth Pineda, la lancha en la que viajaba su comitiva fue atacada pese a haber advertido su presencia.

La Procuraduría abrió indagación preliminar para esclarecer si hubo vulneración de protocolos en el uso de la fuerza.

Paralelamente, se han reportado nuevos ataques que aumentan la tensión: dos atentados contra la vía férrea de El Cerrejón, presuntamente cometidos por el ELN; una explosión con granada en el oriente de Cali que dejó tres heridos; el secuestro de un indígena en Anorí, Antioquia; y un ataque con drones cargados de explosivos en Puerto Leguízamo, Nariño, que lesionó a cuatro infantes de marina.

Las autoridades insisten en que la fumigación es una medida excepcional dentro de un contexto de creciente violencia en varias regiones del país.

