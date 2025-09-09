Colombia, ya clasificada a la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026, disputará hoy, martes 9 de septiembre, el encuentro correspondiente a la fecha 18.

El juego, contra la Selección de Venezuela, corresponde a la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

El partido se llevará a cabo a las 6:30 p.m. en el Estadio Monumental de la ciudad de Maturín contra Venezuela.

Los últimos cinco juegos entre las dos selecciones, dejan 4 victorias para Colombia y un empate.

El partido correspondiente a esta eliminatoria, dejó una victoria 1-0 de la ‘tricolor’ en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

La selección venezolana tendrá la opción de jugar por primera vez en su historia, un repechaje para ir al Mundial.

Para lograrlo, y no depender de nadie, Venezuela deberá ganarle a Colombia que ya está clasificada a la cita orbital.

¡Hoy juega la ‘tricolor’! Selección Colombia será juez de Bolivia y Venezuela en sus sueños por ir al Mundial

Sin embargo, una derrota también beneficia a Venezuela, en caso de que Bolivia, que juega en su temida altura, logre derrotar a Brasil.

El árbitro de este juego será Wilton Sampaio y sus asistentes serán Bruno Pires y Bruno Boschilia todos de Brasil.

El VAR del compromiso estará a cargo de Wagner Reway y el AVAR Rodrigo Guarizo también brasileños.

El compromiso, desde las 6:30 de la tarde, se podrá ver a través del Canal RCN y del Canal Caracol.

La Selección Colombia llega al juego ya clasificada al Mundial, sin embargo, buscarán la victoria para cerrar con broche de oro las eliminatorias.

¡ ́ ! Martes 8 de septiembre

6:30 pm (hora COL)

Estadio Monumental, Maturín, Venezuela

Clasificatorias a… pic.twitter.com/FFnrB3GBfr — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 9, 2025

