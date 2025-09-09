¡Hoy juega la ‘tricolor’! Selección Colombia será juez de Bolivia y Venezuela en sus sueños por ir al Mundial

Minuto30
    La Selección Colombia buscará una victoria ante Venezuela para cerrar con broche de oro. Los venezolanos necesitan una victoria para asegurar repechaje. Foto: FCF
    Resumen: Ya clasificada para el Mundial de 2026, la selección de Colombia jugará hoy su último partido de las Eliminatorias Sudamericanas contra Venezuela. El encuentro se llevará a cabo a las 6:30 p.m. en el Estadio Monumental de Maturín. Con un historial favorable contra Venezuela (cuatro victorias y un empate en los últimos cinco juegos), Colombia buscará cerrar la eliminatoria con una victoria. Para Venezuela, este partido es crucial, ya que una victoria le aseguraría un repechaje para el Mundial, mientras que una derrota también podría beneficiarla si Bolivia vence a Brasil. El partido será transmitido por Canal RCN y Caracol.

    Colombia, ya clasificada a la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026, disputará hoy, martes 9 de septiembre, el encuentro correspondiente a la fecha 18.

    El juego, contra la Selección de Venezuela, corresponde a la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

    El partido se llevará a cabo a las 6:30 p.m. en el Estadio Monumental de la ciudad de Maturín contra Venezuela.

    Los últimos cinco juegos entre las dos selecciones, dejan 4 victorias para Colombia y un empate.

    El partido correspondiente a esta eliminatoria, dejó una victoria 1-0 de la ‘tricolor’ en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

    La selección venezolana tendrá la opción de jugar por primera vez en su historia, un repechaje para ir al Mundial.

    Para lograrlo, y no depender de nadie, Venezuela deberá ganarle a Colombia que ya está clasificada a la cita orbital.

    Sin embargo, una derrota también beneficia a Venezuela, en caso de que Bolivia, que juega en su temida altura, logre derrotar a Brasil.

    El árbitro de este juego será Wilton Sampaio y sus asistentes serán Bruno Pires y Bruno Boschilia todos de Brasil.

    El VAR del compromiso estará a cargo de Wagner Reway y el AVAR Rodrigo Guarizo también brasileños.

    El compromiso, desde las 6:30 de la tarde, se podrá ver a través del Canal RCN y del Canal Caracol.

    La Selección Colombia llega al juego ya clasificada al Mundial, sin embargo, buscarán la victoria para cerrar con broche de oro las eliminatorias.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

