Petro dice que se cae la Constituyente, pero está en el plan de Gobierno de Cepeda hacerla

Resumen: El presidente Gustavo Petro respaldó la decisión de suspender la recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente y aseguró que la prioridad del momento es la elección presidencial del 21 de junio.

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El presidente Petro reaccionó a la decisión del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente de suspender de manera definitiva la recolección de firmas y retirar la propuesta para convocar ese mecanismo en Colombia, una iniciativa que había generado un amplio debate político durante los últimos meses.

A través de su cuenta de X, el mandatario expresó su respaldo a la determinación adoptada por el comité ciudadano y aseguró que las actuales circunstancias políticas obligan a concentrar los esfuerzos en otros escenarios de participación democrática.

“Apoyo la determinación que el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente ha tomado al suspender el proceso de recolección de firmas”, escribió Petro tras conocerse el anuncio.

La decisión se produce en medio del ambiente político generado por la primera vuelta presidencial y a pocas semanas de la segunda vuelta, prevista para el próximo 21 de junio, en la que se definirá quién sucederá al actual mandatario.

En un extenso pronunciamiento, Petro defendió los objetivos que, según explicó, motivaron la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente.

De acuerdo con el jefe de Estado, la iniciativa buscaba profundizar reformas relacionadas con el ámbito laboral, pensional, los servicios públicos, la educación y otros derechos sociales contemplados en la Constitución de 1991.

“La constituyente no tenía más objetivo que mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano y garantizar de una vez sus derechos fundamentales consignados en la Constitución de 1991”, afirmó.

Sin embargo, el presidente señaló que el panorama político cambió tras los resultados de la primera vuelta presidencial. A su juicio, la división reflejada en las urnas dificulta que una propuesta de este tipo pueda avanzar en las actuales condiciones.

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“La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones, al reflejar una profunda división ciudadana, no permite que el constituyente se convoque así mismo”, manifestó.

Petro también aprovechó su mensaje para hacer un llamado a la unidad de los sectores que respaldan las reformas sociales impulsadas durante su gobierno y advirtió sobre lo que considera riesgos para la continuidad de esos cambios.

Según el mandatario, la prioridad en este momento debe centrarse en la elección presidencial y en la construcción de acuerdos que permitan garantizar la continuidad de las reformas sociales.

“La decisión de hoy, definir su próximo gobierno, es la prioridad del constituyente, es decir, del pueblo. De eso dependen las reformas sociales”, concluyó.

La propuesta de Asamblea nacional constituyente es, por definición, del constituyente, y se levantó para profundizar la reformas laboral, pensional, de servicios públicos, de reforma a la minería y de generalización del nivel de educación en la sociedad colombiana y buscaba… https://t.co/GyZ3f2bwOk — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 4, 2026

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