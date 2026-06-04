Resumen: La Alcaldía de Bello adelanta intervenciones de señalización en corredores urbanos y rurales, entornos escolares y cicloinfraestructura para fortalecer la seguridad vial y la movilidad sostenible.

Bello le apuesta a una movilidad más segura: avanzan intervenciones en vías urbanas y rurales

La Alcaldía de Bello continúa ejecutando acciones para fortalecer la seguridad vial y mejorar las condiciones de movilidad en diferentes sectores del municipio, tanto en la zona urbana como rural.

Las intervenciones hacen parte del proyecto Fortalecimiento de Vías Protegidas: Infraestructura Segura para la Vida, incluido en el Plan de Desarrollo Juntos Construimos.

A través de la Secretaría de Movilidad, la alcaldía viene desarrollando obras y labores de señalización que buscan mejorar la organización del tránsito, reducir riesgos en las vías y brindar mayor protección a peatones, ciclistas y conductores.

El secretario de Movilidad de Bello, Andrés Camilo Montoya Osorio, destacó que las acciones han sido orientadas especialmente a los actores viales más vulnerables y a corredores con características que requieren mayor atención en materia de seguridad.

“Mediante acciones de señalización aportamos a la seguridad vial de diferentes sectores, tanto en la zona rural como urbana. Hemos priorizado zonas transitadas principalmente por actores viales vulnerables, como los peatones y los ciclistas, así como vías con características especiales desde el punto de vista de su configuración geométrica”, señaló el funcionario.

Lea también: Detalles de las capturas realizadas durante los disturbios en la UdeA: uno de los detenidos habría disparado contra los policías

Entre las intervenciones realizadas se destacan los trabajos en corredores rurales estratégicos como las vías La Banca y La China, donde se instalaron elementos de señalización vertical con el fin de mejorar la orientación y visibilidad para quienes transitan por estos sectores.

La alcaldía de Bello también ha enfocado esfuerzos en la protección de niños, jóvenes y comunidades educativas mediante la demarcación de zonas escolares, pasos peatonales y límites de velocidad en áreas de alta circulación de estudiantes.

Según las autoridades, estas acciones buscan generar entornos más seguros para estudiantes, docentes y familias, promoviendo el respeto por las normas de tránsito y la prevención de accidentes.

De igual manera, comenzaron labores de mantenimiento en la cicloinfraestructura del municipio, una intervención que busca ofrecer mejores condiciones para los ciclistas y fomentar el uso de medios de transporte sostenibles.

Con estas acciones, el municipio continúa fortaleciendo su infraestructura vial y consolidando medidas orientadas a la protección de todos los actores que hacen uso de las vías.

Más noticias de Bello