Resumen: Gustavo Petro defendió la emergencia económica tras el hundimiento de la ley de financiamiento y responsabilizó al Banco de la República y al Congreso por el déficit fiscal.

Petro respalda la emergencia económica y responsabiliza al Banco de la República

El presidente Gustavo Petro salió a defender con firmeza la emergencia económica que decretará su Gobierno, tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República y en medio de una creciente polémica política y jurídica.

A través de un extenso mensaje publicado en la red social X, el mandatario aseguró que la medida es necesaria para enfrentar un déficit fiscal que asciende a $16 billones de pesos en el presupuesto del próximo año.

Según el jefe de Estado, su administración no ha recurrido al endeudamiento para financiar gasto público corriente ni de inversión, sino para cumplir obligaciones heredadas de gobiernos anteriores. En su explicación, Petro sostuvo que el aumento de la deuda interna se debe principalmente al efecto de las altas tasas de interés fijadas por el Banco de la República, mientras que la deuda externa, afirmó, se ha mantenido estable e incluso con tendencia a disminuir frente al tamaño de la economía.

El presidente advirtió que el verdadero problema fiscal del país radica en la combinación de un déficit primario persistente y una tasa de interés real superior al crecimiento económico.

En ese contexto, aseguró que cuando los intereses superan el ritmo de crecimiento, la deuda se vuelve insostenible, escenario que, según él, ya se estaría presentando en Colombia.

Petro fue más allá y responsabilizó directamente al Banco de la República por esta situación, señalando que la entidad actuó con criterios políticos y no como una autoridad monetaria independiente.

De igual manera, lanzó duras críticas contra el Congreso, en especial contra las comisiones económicas, a las que acusó de bloquear en dos ocasiones el proyecto de ley de financiamiento que, según el Gobierno, buscaba reducir el déficit y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública.

En medio de la controversia, el mandatario insistió en que los recursos derivados de la emergencia económica deben provenir de los sectores con mayores ingresos del país.

Mientras tanto, distintos sectores políticos y jurídicos cuestionan la legalidad de la medida y recuerdan que la facultad de crear nuevos tributos recae exclusivamente en el Congreso, lo que anticipa un intenso debate institucional en los próximos días.

La prensa hoy sigue en su afán de desinformar al pueblo de las acciones del gobierno Nosotros no nos endeudamos para financiar gasto ni corriente ni de inversión del actual gobierno Solo nos endeudamos para pagar la deuda de anteriores gobiernos, que en la caso de la deuda… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 22, 2025

