Denuncia ciudadana destapó tenencia ilegal de dos babillas y una tortuga en zona rural de Cundinamarca

Resumen: La CAR, con apoyo de la Policía de Carabineros, rescató dos babillas y una tortuga icotea que permanecían en tenencia ilegal en un predio rural de Pacho, Cundinamarca. Los animales, trasladados irregularmente desde otro departamento, fueron evaluados y enviados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre en Tocaima para su rehabilitación, mientras la autoridad ambiental avanza en los procesos sancionatorios correspondientes y reiteró el llamado a denunciar estos casos.

Gracias a una denuncia ciudadana, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) rescató dos babillas y una tortuga icotea que se encontraban en situación de tenencia ilegal y en condiciones inadecuadas en un predio rural del municipio de Pacho, en el norte del departamento.

El procedimiento se realizó en la vereda Pajonales, luego de que la autoridad ambiental recibiera información sobre la presencia de fauna silvestre sin los permisos exigidos por la normativa vigente. La intervención fue adelantada por un equipo técnico de la Dirección Regional Rionegro de la CAR, en coordinación con la Policía de Carabineros, quienes confirmaron que los animales estaban fuera de su hábitat natural y sin ningún tipo de manejo autorizado.

Las labores de control se desarrollaron en dos operativos. En el primero se logró la recuperación de una babilla (Caiman crocodilus), mientras que en una segunda intervención fueron rescatadas otra babilla y una tortuga icotea (Trachemys scripta). Tras el procedimiento, los ejemplares quedaron bajo custodia de la autoridad ambiental para su atención inmediata.

Posteriormente, los animales fueron valorados por personal especializado de la CAR, que determinó la necesidad de iniciar un proceso de rehabilitación debido a las condiciones en las que permanecían. Por esta razón, fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) del municipio de Tocaima, donde recibirán seguimiento a su estado físico, biológico y comportamental, con miras a una eventual liberación.

De acuerdo con la autoridad ambiental, el propósito del proceso es garantizar la recuperación integral de los ejemplares y evaluar su capacidad de adaptación antes de ser reintroducidos en un entorno adecuado.

Durante el procedimiento, el propietario del predio admitió haber trasladado los animales desde otra finca de su propiedad en el departamento de Caldas, confirmando así la tenencia y el transporte irregular de fauna silvestre entre departamentos, una conducta prohibida por la legislación ambiental colombiana.

La CAR reiteró que la captura, tenencia, movilización o exhibición de animales silvestres sin autorización constituye una infracción ambiental, debido al impacto negativo que genera sobre los ecosistemas y la biodiversidad. La extracción de ejemplares de su entorno natural altera el equilibrio ecológico y pone en riesgo la supervivencia de las especies.

Finalmente, la entidad informó que avanzará en los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes y continuará fortaleciendo sus acciones de control, educación ambiental y atención a denuncias ciudadanas. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para evitar la compra o tenencia de animales silvestres como mascotas y reportar cualquier caso similar, recordando que la protección de la fauna es una responsabilidad compartida.