Resumen: El presidente Gustavo Petro volvió a mencionar la reelección presidencial y criticó duramente a las instituciones que se oponen a "la voluntad del pueblo", generando fuerte polémica en redes sociales.

‘Desobedecer al pueblo es antidemocrático’: Petro vuelve a hablar de reelección y cuestiona las instituciones

El presidente Petro encendió nuevamente la polémica al referirse de manera directa al tema de la reelección presidencial, en un mensaje publicado este lunes 26 de enero en su cuenta de X, a menos de siete meses de finalizar su mandato constitucional.

El mandatario criticó las reformas constitucionales que permitieron la reelección de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, asegurando que estas modificaciones beneficiaron de forma selectiva a ambos expresidentes mientras cerraron esa posibilidad para futuros líderes.

“Al principio, Uribe cambió la Constitución para hacerse reelegir y luego Santos la cambió después, para permitir reelegirse e impedirlo para todos los demás”, afirmó Petro en su trino, agregando que “solo se permitió reelegir a Uribe y Santos”.

El jefe de Estado argumentó que ese ciclo político ya quedó atrás y que Colombia atraviesa actualmente un cambio profundo en sus mayorías. “Aquí se expresa de nuevo que la mayoría es otra y que Colombia desea progresar y permitir el progreso a todos y todas”, señaló.

Petro aseguró que la ciudadanía colombiana “ha cambiado, sabe lo que quiere y está dispuesta a que Colombia siga su transformación profundamente democrática bajo la guía libertaria y democrática de la espada del Libertador”.

Sin embargo, lo más controversial de su mensaje llegó cuando el presidente arremetió contra las instituciones del Estado que, según él, se oponen a la voluntad popular. “Mal que instituciones constituidas se opongan a lo que el pueblo quiere”, expresó con dureza.

El mandatario fue más allá y concluyó: “Desobedecer al pueblo no es democracia ni contrapesos democráticos; es simple obstrucción irracional y antidemocrática a los deseos de justicia y progreso de una nación”.

Estas declaraciones generaron inmediata reacción en redes sociales, donde diversos usuarios le pasaron fuerte factura al presidente.

“Presidente Petro, ¿está diciendo que quiere la reelección? ¿Que están dispuestos a obtenerla así sea rompiendo el orden constitucional y legal? Esto, en pleno año electoral, es gravísimo”, cuestionó un usuario en X.

Otro internauta fue más enfático: “Petro no solo miente: amenaza la institucionalidad de Colombia. Llamar ‘obstrucción irracional’ a la Corte y a los contrapesos es un insulto y un desafío al Estado de derecho. Este es el camino directo hacia la concentración de poder y la autocracia”.

Cabe recordar que la reelección presidencial está actualmente prohibida en Colombia. La Constitución establece que Petro debe entregar el poder el próximo 7 de agosto de 2026, fecha en la que finaliza su período presidencial.

Esta no es la primera vez que el mandatario se refiere de manera directa al tema de la reelección. En noviembre de 2025, durante un evento en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, Petro abordó el tema públicamente.

“Ya vamos finalizando este Gobierno. Cuando entré, había un sector por ahí que decía que me iba a quedar aquí como un dictador, y dele que dele, todos los días repetían lo mismo, y fíjense que no era cierto”, afirmó el presidente en esa oportunidad.

El mensaje del mandatario llega en un momento crucial para el país, que en 2026 elegirá un nuevo Congreso y al sucesor de Petro en la Casa de Nariño, en unos comicios que definirán el nuevo mapa político de Colombia.

