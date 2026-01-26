Alfredo Morelos renueva tres años con Atlético Nacional, buscando sumar más títulos tras ganar cuatro trofeos con el equipo verdolaga. Foto: Atlético Nacional

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Alfredo Morelos, uno de los referentes más queridos de Atlético Nacional, ha oficializado su renovación con el "Verde Paisa" por tres años, cumpliendo así el deseo más esperado de la hinchada. "El Búfalo", quien ya ostenta un palmarés de cuatro títulos con el club (una Liga, dos Copas BetPlay y una Superliga), reafirmó su ambición tras la firma del contrato al asegurar que su objetivo es "seguir sumando títulos" en esta nueva etapa

¡El Búfalo se queda! Alfredo Morelos renueva con Atlético Nacional hasta 2029

Atlético Nacional ha hecho oficial la noticia que toda la hinchada verdolaga esperaba con ansias: la renovación de Alfredo Morelos.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

El delantero cordobés, uno de los jugadores más representativos y queridos del plantel actual, selló su compromiso con el “Rey de Copas” por tres años más.

Tras la firma del contrato, el atacante expresó su felicidad por continuar en la institución donde ha logrado consolidarse como una pieza fundamental del esquema ofensivo.

“El Búfalo” llega a este nuevo acuerdo con un palmarés envidiable, sumando ya cuatro títulos con la camiseta de Atlético Nacional: una Liga, dos Copas BetPlay y una Superliga.

Lea también: El patinaje antioqueño brilla con siete nominaciones en “La Noche del Orgullo Paisa”

¡El Búfalo se queda! Alfredo Morelos renueva con Atlético Nacional hasta 2029

Su capacidad goleadora y entrega en el campo lo han posicionado como un referente indiscutible, ganándose el respeto de la tribuna que ve en él la garantía de competitividad necesaria para afrontar los retos locales e internacionales que vienen en las próximas temporadas.

En sus primeras declaraciones tras la renovación, Morelos se mostró ambicioso y enfocado en agrandar su leyenda con el equipo paisa.

“Quiero seguir sumando títulos”, afirmó con contundencia, dejando claro que su hambre de gloria permanece intacta.

Con este movimiento, la directiva del verde asegura la continuidad de su máxima figura, enviando un mensaje de estabilidad y fortaleza de cara a los objetivos deportivos de los próximos tres años.

Más noticias de Atlético Nacional