‘Sus declaraciones son falsas’: Noboa responde con dureza a Petro por supuestos bombardeos

Resumen: El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, negó bombardeos en Colombia y respondió a Gustavo Petro en medio de una creciente tensión bilateral.

La crisis entre Petro y Noboa suma un nuevo capítulo luego de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, desmintiera públicamente las declaraciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien aseguró que el país estaría siendo bombardeado desde territorio ecuatoriano.

A través de su cuenta de ‘X’, Noboa fue enfático al señalar que las afirmaciones del mandatario colombiano no corresponden a la realidad. “Estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, escribió, en respuesta directa a las denuncias realizadas por Petro durante un Consejo de Ministros.

El pronunciamiento se da en medio de una escalada de tensiones entre ambos países, marcada por diferencias en materia de seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico.

Según Noboa, las operaciones militares que adelanta Ecuador están dirigidas contra estructuras del crimen organizado, en el marco de la ofensiva que su gobierno mantiene contra el denominado “narcoterrorismo”.

De acuerdo con el mandatario ecuatoriano, los ataques se estarían concentrando en zonas utilizadas como escondite por organizaciones criminales, muchas de ellas con presencia de ciudadanos colombianos. Además, aseguró que estas estructuras se habrían fortalecido por fallas en el control fronterizo.

En varias provincias rige un toque de queda nocturno, mientras las fuerzas militares desarrollan operativos de gran escala que incluyen el uso de explosivos y ofensivas contra actividades ilegales como la minería clandestina en zonas cercanas a Colombia y Perú.

Por su parte, el presidente Petro había advertido que se investiga la aparición de un artefacto explosivo cerca de la frontera, lo que lo llevó a plantear la hipótesis de posibles bombardeos provenientes desde Ecuador, aunque aclaró que los hechos debían ser verificados.

A las tensiones en seguridad se suma una creciente disputa comercial entre ambos países. En las últimas semanas se han impuesto aranceles y restricciones que han impactado el comercio bilateral, además de decisiones como la suspensión del suministro de energía desde Colombia hacia Ecuador y el aumento en los costos del transporte de crudo.

Las relaciones entre ambos gobiernos atraviesan así uno de sus momentos más complejos en años recientes, con señalamientos cruzados que elevan la preocupación sobre la estabilidad en la frontera común y la cooperación binacional.

Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes. Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 17, 2026

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