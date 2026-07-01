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Resumen: El presidente Gustavo Petro reactivó la orden de extradición de alias ‘Chiquito Malo’ y aseguró que, si es capturado, deberá ser enviado de inmediato a Estados Unidos.

Petro reactivó la extradición de alias ‘Chiquito Malo’: ‘Si es capturado, debe ser enviado a EE.UU.’

La extradición de alias ‘Chiquito Malo’ volvió a quedar en firme por decisión del presidente Gustavo Petro.

El mandatario anunció que firmó el decreto que elimina la suspensión de la medida contra el máximo cabecilla del Clan del Golfo y advirtió que, en caso de ser capturado, deberá ser enviado de manera inmediata a Estados Unidos.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial del jefe de Estado en la red social X, donde explicó que la decisión obedece a la falta de avances en los acercamientos con esa organización armada.

Según Petro, durante los intentos de diálogo no existió la disposición necesaria por parte de los líderes del Clan del Golfo para avanzar hacia una salida negociada del conflicto.

Por esa razón, aseguró que ya no existen motivos para mantener suspendida la orden de extradición contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido con el alias de ‘Chiquito Malo’.

En el mismo pronunciamiento, el mandatario también informó sobre la captura de alias ‘El Zarco’, señalado como uno de los jefes de esa estructura criminal en el departamento de Córdoba.

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El presidente Petro defendió nuevamente la política de Paz Total y sostuvo que su gobierno siempre privilegió el diálogo como mecanismo para reducir la violencia y el sufrimiento de las comunidades. Sin embargo, afirmó que este tipo de procesos solo puede avanzar cuando existe un compromiso real de las organizaciones armadas.

Además, Petro cuestionó el papel de la Fiscalía General de la Nación, al considerar que no respaldó plenamente la estrategia planteada por su administración. Según dijo, esa situación dificultó la implementación de algunos componentes de su política de paz y de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Con esta decisión, el Gobierno deja sin efectos la suspensión de la orden de extradición contra uno de los principales jefes del Clan del Golfo, en la recta final de la administración de Gustavo Petro.

He firmado el decreto que quita la suspensión de la orden de extradición al señor alias «Chiquito Malo». Si es capturado inmediatamente debe ser extraditado. Se ha capturado al jefe del Clan del Golfo en Córdoba, alias «el Zarco». Para lograr éxito en una negociación entre… https://t.co/RPVdvDyfYd — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 1, 2026

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