Resumen: Se conoció que el presunto agresor ingresó al lugar minutos antes de que su víctima llegar; nueve minutos después, alias "El Mono" ingresa a la vivienda, desconociendo por completo que su verdugo lo aguardaba en el área de las escaleras.

¡Brutal homicidio en Itagüí! Lo esperó en las escalas de la casa, le pegó 10 tiros y se marchó

Minuto30.com .- La violencia en el sur del Valle de Aburrá cobró una nueva víctima durante la madrugada de este miércoles 1 de julio. Un joven de 27 años fue asesinado al interior de una vivienda. Investigan el cobro de una extorsión vinculada a microtráfico.

El municipio de Itagüí amanece este miércoles, 1 de julio de 2026, con un preocupante hecho de sangre que enciende nuevamente las alarmas sobre las dinámicas de control territorial ejercidas por los grupos delincuenciales organizados (GDO) en el sur del Valle de Aburrá. En un ataque que denota sevicia y premeditación, un hombre de 27 años, identificado preliminarmente con el alias de «El Mono», fue asesinado al interior de una residencia ubicada en el tradicional barrio Santa María.

Los hechos, que interrumpieron la tranquilidad de la madrugada, no parecen ser un acto de intolerancia aislado, sino que perfilan todas las características de un ajuste de cuentas estructurado por las mafias del microtráfico que operan en la jurisdicción.

La brutalidad del ataque: 10 impactos de bala

Una emboscada en menos de 10 minutos

Se conoció que el presunto agresor ingresó al lugar minutos antes de que su víctima llegar; nueve minutos después, alias «El Mono» ingresa a la vivienda, desconociendo por completo que su verdugo lo aguardaba en el área de las escaleras.

En un lapso de apenas un minuto, el agresor acciona su arma de fuego en diez ocasiones, silenciando a la víctima. Inmediatamente después, el victimario huye a pie, perdiéndose en la oscuridad de las calles del barrio Santa María.

Actualmente, no se reportan capturas relacionadas con este hecho.

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que brinde información bajo absoluta reserva que permita la pronta judicialización de este sicario que hoy camina libre por las calles.