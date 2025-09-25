¡Otra vez! Polémica por cuentas oficiales usadas para difundir discursos de Petro

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

La controversia por el uso de canales oficiales del Estado para difundir mensajes del presidente Petro volvió a encenderse el pasado 24 de septiembre.

Esta vez, la cuenta oficial en X del Servicio Geológico Colombiano fue el centro del debate, luego de publicar un mensaje con el hashtag #PetroLíderMundial, dos horas antes del temblor que sacudió al país con epicentro en Venezuela.

La publicación hacía referencia al discurso del mandatario colombiano en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde arremetió contra la administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas.

Colombia no falló.

Incautamos, erradicamos, luchamos. Nos descertifican por ser efectivos, no por fracasar. #TrumpSeEquivocoDePais pic.twitter.com/vbdMjQ91MY — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 18, 2025

El hecho se suma a otras situaciones recientes en las que entidades nacionales han difundido declaraciones del jefe de Estado sobre temas sensibles, como la crisis del sistema de salud o su reacción frente a las decisiones de Washington.

Líderes políticos sostienen que este uso de cuentas institucionales desconoce su carácter independiente y las convierte en vehículos de propaganda oficial.

La Procuraduría General recibió una solicitud formal de un ciudadano identificado como Hernán, quien pidió investigar lo ocurrido y sancionar a los responsables.

El debate sobre los límites del uso de las plataformas estatales sigue abierto. Mientras el Gobierno insiste en que se trata de información relevante para el país.

Colombia no falló. Incautamos, erradicamos, luchamos. Nos descertifican por ser efectivos, no por fracasar.#TrumpSeEquivocoDePais pic.twitter.com/Aeok3kVbMY — Invías (@InviasOficial) September 18, 2025



