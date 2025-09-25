¿Tienes entre 18 y 24 años? La Armada te busca: define tu situación militar en Medellín

Resumen: La Armada Nacional de Colombia está invitando a todos los jóvenes, entre 18 y 24 años de edad, a definir su situación militar.
Minuto30.com .- La Armada Nacional de Colombia está invitando a todos los jóvenes, entre 18 y 24 años de edad, a definir su situación militar. La convocatoria está abierta para residentes de Medellín y sus alrededores, ofreciendo una oportunidad de servir al país.
Los interesados pueden presentarse los próximos 27 y 28 de octubre para realizar los exámenes de admisión. La jornada se llevará a cabo en el Velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez, en el barrio Laureles, a partir de las 7:00 a. m.
Para obtener más información, pueden comunicarse a través de llamada o WhatsApp al número 3233332619.
