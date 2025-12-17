Petro exige salidas de funcionarios tras fiesta con el prófugo Carlos Ramón en Nicaragua

Resumen: Petro pidió la salida inmediata de funcionarios tras el escándalo por una fiesta con prófugo en un evento vinculado a la diplomacia colombiana en Nicaragua.

El presidente Petro reaccionó con dureza frente al escándalo generado por la fiesta con prófugo Carlos Ramón González en un evento vinculado a la representación diplomática de Colombia en Nicaragua, y pidió la salida inmediata de los funcionarios responsables.

La polémica se desató luego de que se hicieran públicos varios videos en los que se observa a González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y actualmente prófugo de la justicia, participando activamente en una celebración vallenata realizada el pasado 11 de diciembre en Managua.

A través de su cuenta en X, el mandatario aclaró que Colombia no cuenta actualmente con embajador en Nicaragua, debido a que el gobierno de ese país no otorgó el beneplácito a la persona designada.

No obstante, fue enfático en señalar que la fiesta con prófugo no debió realizarse bajo ninguna circunstancia. “Los responsables deben salir de inmediato de sus cargos”, escribió en su cuenta personal de X.

Tras la presión mediática, el Ministerio de Relaciones Exteriores ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el encargado de negocios y otros funcionarios de la misión diplomática.

En un comunicado, la Cancillería indicó que el objetivo es establecer posibles responsabilidades administrativas y disciplinarias por la presencia del exfuncionario en el evento.

La Procuraduría, por su parte, confirmó el inicio de una indagación formal para determinar por qué se permitió la presencia de un prófugo con circular roja de Interpol en una actividad asociada a la diplomacia colombiana. El organismo busca establecer si hubo omisiones, negligencia o posibles faltas disciplinarias por parte de los servidores públicos involucrados.

Carlos Ramón González es requerido por la justicia colombiana por su presunta participación en el desfalco millonario de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), un caso que ha sacudido al país y que ahora suma un nuevo capítulo en el plano internacional.

