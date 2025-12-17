Esta noche, el Estadio Atanasio Girardot será el escenario de una final de la Copa BetPlay que trascenderá lo deportivo para convertirse en un espacio de profunda emotividad.

Más allá de la rivalidad histórica en la cancha, el Deportivo Independiente Medellín y el Atlético Nacional se unirán para rendir un sentido homenaje a los adolescentes del Liceo Antioqueño de Bello.

Como se recordará, 16 muchachos perdieron la vida recientemente en un trágico siniestro vial que ha conmocionado a todo el departamento.

El acto central consistirá en un minuto de silencio antes del pitazo inicial, un gesto simbólico con el que ambos clubes buscan honrar la memoria de los fallecidos, entre quienes se encontraban seguidores de ambos equipos.

¡Una final muy sentida! DIM y Atlético Nacional rendirán homenaje a los adolescentes de Bello fallecidos en accidente

Se hizo un llamado especial a las hinchadas para que este momento se viva con absoluto respeto y solemnidad, transformando los cánticos habituales en un abrazo fraternal que demuestre que la vida está por encima de cualquier color de camiseta.

Este homenaje no solo estará dedicado a quienes partieron, sino que también pretende ser una voz de aliento y solidaridad para las familias que atraviesan este duelo, así como para los jóvenes que resultaron heridos en el accidente y aún luchan por su recuperación.

Será una noche donde el fútbol servirá como puente para la unión y el consuelo, recordando que, ante el dolor, la ciudad de Medellín y el municipio de Bello son un solo corazón.

El partido de la final será en la noche de este miércoles, 17 de diciembre, en el Atanasio Girardot.

