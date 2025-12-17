Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Una final muy sentida! DIM y Atlético Nacional rendirán homenaje a los adolescentes de Bello fallecidos en accidente

    • ¡Una final muy sentida! DIM y Atlético Nacional rendirán homenaje a los adolescentes de Bello fallecidos en accidente

    ¡Una final muy sentida! DIM y Atlético Nacional rendirán homenaje a los adolescentes de Bello fallecidos en accidente
    DIM y Atlético Nacional rendirán un emotivo homenaje a los jóvenes fallecidos de Bello durante la final en el Atanasio Girardot. Foto: DIM
    Compartir:
    • ¡Una final muy sentida! DIM y Atlético Nacional rendirán homenaje a los adolescentes de Bello fallecidos en accidente

    Resumen: Esta noche, el Estadio Atanasio Girardot vivirá una final de la Copa BetPlay cargada de emotividad, ya que el Independiente Medellín y el Atlético Nacional se unirán para rendir un sentido homenaje a los adolescentes del Liceo Antioqueño de Bello fallecidos en un trágico accidente vial. El acto central será un minuto de silencio dedicado a la memoria de las víctimas (quienes eran hinchas de ambos equipos), a sus familias y a los jóvenes que resultaron heridos, transformando el clásico antioqueño en un espacio de respeto, solidaridad y unión regional por encima de la rivalidad deportiva.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Esta noche, el Estadio Atanasio Girardot será el escenario de una final de la Copa BetPlay que trascenderá lo deportivo para convertirse en un espacio de profunda emotividad.

    Más allá de la rivalidad histórica en la cancha, el Deportivo Independiente Medellín y el Atlético Nacional se unirán para rendir un sentido homenaje a los adolescentes del Liceo Antioqueño de Bello.

    Como se recordará, 16 muchachos perdieron la vida recientemente en un trágico siniestro vial que ha conmocionado a todo el departamento.

    El acto central consistirá en un minuto de silencio antes del pitazo inicial, un gesto simbólico con el que ambos clubes buscan honrar la memoria de los fallecidos, entre quienes se encontraban seguidores de ambos equipos.

    ¡Una final muy sentida! DIM y Atlético Nacional rendirán homenaje a los adolescentes de Bello fallecidos en accidente

    Se hizo un llamado especial a las hinchadas para que este momento se viva con absoluto respeto y solemnidad, transformando los cánticos habituales en un abrazo fraternal que demuestre que la vida está por encima de cualquier color de camiseta.

    Este homenaje no solo estará dedicado a quienes partieron, sino que también pretende ser una voz de aliento y solidaridad para las familias que atraviesan este duelo, así como para los jóvenes que resultaron heridos en el accidente y aún luchan por su recuperación.

    Será una noche donde el fútbol servirá como puente para la unión y el consuelo, recordando que, ante el dolor, la ciudad de Medellín y el municipio de Bello son un solo corazón.

    El partido de la final será en la noche de este miércoles, 17 de diciembre, en el Atanasio Girardot.

    Más noticias de Deportes

    Noticias relacionadas

    ¡A precio de ‘huevo’! La FIFA anunció precios baratos para asegurar miles de hinchas en la Copa Mundial del 2026

    Choque de gigantes en Catar: PSG y Flamengo definen al nuevo rey del fútbol mundial

    Dembélé, Bonmatí y Luis Enrique: los Grandes Triunfadores de los Premios The Best 2025

    Colombia Sub-20 se mide ante Argentina en Ezeiza

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¿Del DIM a Peñarol? Washington Aguerre jugaría su último partido con el ‘Poderoso’

    ¿Del DIM a Peñarol? Washington Aguerre jugaría su último partido con el ‘Poderoso’

    ¡El último partido de Marino con el verde paisa! Boca Juniors sería el nuevo equipo del extremo de Atlético Nacional

    ¡El último partido de Marino con el verde paisa! Boca Juniors sería el nuevo equipo del extremo de Atlético Nacional

    “Me duele en el alma”: La tristeza de Jorman Campuzano tras confirmarse que no estará en la final contra el DIM

    “Me duele en el alma”: La tristeza de Jorman Campuzano tras confirmarse que no estará en la final contra el DIM

    ¡Uno más que Nacional! DIM convoca a 21 para la finalísima de la Copa Betplay

    ¡Uno más que Nacional! DIM convoca a 21 para la finalísima de la Copa Betplay

    Se llegó la hora: Alejandro Restrepo define su futuro ¿poderoso?

    Se llegó la hora: Alejandro Restrepo define su futuro ¿poderoso?


    [grupos] [fixture items="7"]