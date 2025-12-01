Petro desafía a Trump y ordena restablecer vuelos con Venezuela

Resumen: El presidente Gustavo Petro desafió a Donald Trump y ordenó restablecer el servicio aéreo civil con Venezuela tras el anuncio del mandatario estadounidense de cerrar el espacio aéreo venezolano.

El presidente Gustavo Petro desafió nuevamente al mandatario estadounidense Donald Trump al ordenar que Colombia restablezca el servicio aéreo civil con Venezuela, luego de que Trump anunciara el cierre “total” del espacio aéreo venezolano.

A través de su cuenta de X, el presidente Petro cuestionó la decisión de Trump: “EE.UU. no tiene el derecho de cerrar el espacio aéreo venezolano. Lo puede hacer con sus aerolíneas, pero no con las del mundo”.

Petro agregó en su mensaje: “Colombia restablece el servicio aéreo civil con Venezuela e invita al mundo a hacerlo. Es hora de diálogos, no de barbarie”.

La drástica medida de Trump contra el régimen de Nicolás Maduro se dio en medio del aumento de la tensión militar en el mar Caribe. “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!”, fue el mensaje del presidente estadounidense que encendió las alarmas.

La respuesta del gobierno venezolano no se hizo esperar y fue emitida mediante un comunicado oficial. “Repudia con absoluta contundencia el mensaje público difundido el día de hoy en redes sociales por el presidente de Estados Unidos, en el que pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EE.UU. en Venezuela, al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional”, se desprende de la posición oficial del régimen.

Venezuela denunció y condenó “la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo” y la calificó como “una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”.

El comunicado del gobierno de Maduro finalizó con un mensaje desafiante: “Venezuela seguirá ejerciendo plenamente su soberanía protegida por el derecho internacional en todo su espacio aéreo. Esta amenaza contra Venezuela es contra la paz continental y nuestros pueblos, herederos del Libertador Simón Bolívar vencerán”.

La decisión de Petro de restablecer los vuelos con Venezuela lo posiciona nuevamente en tensión con Estados Unidos, en un momento en que las relaciones diplomáticas entre ambos países atraviesan un periodo complejo por diferencias en temas de política exterior y regional.

