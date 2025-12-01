¡No hizo sino daños! Echan a Miguel Uribe «papá» del CD y la candidata será mujer

Resumen: El Centro Democrático confirmó que, tras la salida de Uribe Londoño, escogerá a su candidato presidencial entre las tres aspirantes restantes

Minuto30.com .- El partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, anunció hoy que Miguel Uribe Londoño fue expulsado y ya no hará parte de su lista de precandidatos para las elecciones presidenciales del próximo mayo.

La organización política informó en sus redes sociales que Uribe Londoño optó por apoyar al penalista Abelardo De La Espriella, quien actualmente está buscando candidaturas por firmas.

La decisión ha generado polémica, ya que Uribe Londoño protestó firmemente tras el anuncio del partido, asegurando que “Ni renuncio ni me renuncian”. Su declaración contradice el comunicado emitido por la colectividad, que lo excluye de la consulta interna por su apoyo a De la Espriella.

El Proceso interno del Partido continúa

El Centro Democrático confirmó que, tras la salida de Uribe Londoño, escogerá a su candidato presidencial entre las tres aspirantes restantes, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, por medio de un colegio electoral y una encuesta digital entre sus militantes. El partido hace referencia a una reciente encuesta de Cifras y Conceptos de noviembre, que midió las preferencias entre sus aspirantes.

