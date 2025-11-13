Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

El presidente Petro ordena nuevo bombardeo en Arauca contra estructuras de ‘Iván Mordisco’

En un discurso cargado de anuncios y advertencias durante la conmemoración de los 134 años de la Policía Nacional, el presidente Gustavo Petro confirmó que ordenó un nuevo bombardeo contra estructuras criminales en el departamento de Arauca.

“Hoy ha ocurrido otro bombardeo ordenado por mí. Ya veremos las consecuencias en el departamento de Arauca”, reveló el presidente.

El mandatario justificó la acción por la necesidad de atacar a las estructuras criminales en Arauca y Guaviare debido a su cercanía con Venezuela, una zona que podría convertirse en un «espacio magnífico para que las mafias tomen el territorio.»

Horas después del anuncio presidencial, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la naturaleza de la operación.

«Una importante operación ofensiva de nuestras Fuerzas Militares y Policía se está ejecutando contra uno de los capos del narcotráfico del cartel de alias Mordisco, que delinque en Arauca», precisó el ministro.

El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, ratificó que la operación se lanzó en la mañana de este jueves 13 de noviembre y que más tropas se encuentran en terreno.

«No cesaremos hasta neutralizar a este cabecilla narcoterrorista y desarticular completamente la estructura criminal», aseguró Cubides.

Esta operación se suma a las registradas en los últimos días en Guaviare, también contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’, donde se han reportado al menos 19 guerrilleros abatidos.

