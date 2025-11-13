La Liga Colombiana de Baloncesto se prepara para reanudar su camino hacia el título luego de que el Comité de Disciplina de la Federación Colombiana de Baloncesto emitiera su decisión final sobre la exclusión de Caimanes del Llano.

Con el panorama claro, la acción se centrará en los compromisos del Play-In y los cruces de semifinales, prometiendo una emocionante fase final que comenzará este viernes 14 de noviembre.

Dos equipos aseguraron su paso directo a las semifinales por su destacado rendimiento en la temporada regular.

Toros del Valle se consolidó como el líder indiscutible, exhibiendo solidez y equilibrio gracias a su nómina de criollos y la dirección de su entrenador Bernardo Fitz González.

En el segundo puesto, y con la misma cantidad de puntos, se ubicó Paisas de Medellín. El club paisa quedó en la segunda posición debido a las dos derrotas sufridas precisamente ante el conjunto vallecaucano.

El Play-In definirá los dos cupos restantes para las semifinales en series de dos o hasta tres partidos si fuera necesario.

La llave 1 enfrentará a Sabios, que finalizó tercero, contra Motilones del Norte, que ascendió al sexto lugar tras la expulsión de Caimanes.

¡Definidos los clasificados! La Liga de Baloncesto reanuda actividad tras decisión sobre Caimanes

Por su parte, la llave 2 estará protagonizada por Caribbean Storm y Cimarrones del Chocó, un duelo que se anticipa vibrante debido a los recientes refuerzos del equipo chocoano.

La emoción comenzará el viernes 14 de noviembre con los primeros juegos del Play-In: Cimarrones vs Caribbean Storm a las 6:30 p.m. y Motilones vs Sabios a las 7:40 p.m.

Los partidos de vuelta se disputarán el domingo 16 de noviembre. En caso de que se requiera un tercer partido para definir alguna de las llaves, la jornada de desempate está programada para el lunes 17 de noviembre.

Con el calendario en marcha, ya están establecidos los cruces de las semifinales, que arrancarán el miércoles 19 de noviembre.

El ganador de la llave 2 (Caribbean Storm vs Cimarrones) tendrá el desafiante reto de enfrentar al líder de la temporada regular, Toros del Valle. Mientras tanto, el vencedor de la llave 1 (Sabios vs Motilones) se medirá en la otra semifinal ante Paisas de Medellín.

Más noticias de Deporte