Resumen: El presidente Gustavo Petro intervino en la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena y habló del récord mundial de producción de cocaína y la política antidrogas.

Petro habló en la ONU sobre récord mundial de cocaína y defendió la sustitución de cultivos

El presidente Petro, participó este 9 de marzo en el 69° periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, que se realiza en Viena, donde abordó el aumento récord de la producción mundial de cocaína y defendió su política de sustitución de cultivos ilícitos.

La reunión fue convocada por la Organización de las Naciones Unidas y reúne a delegaciones de diferentes países para analizar las tendencias del narcotráfico y las políticas internacionales contra las drogas.

Durante su intervención, el mandatario se refirió al crecimiento del mercado de esta droga, que según informes internacionales alcanzó 3.700 toneladas producidas en 2023, la cifra más alta registrada hasta ahora.

En su discurso, Petro cuestionó el enfoque tradicional de la lucha contra el narcotráfico y defendió los programas de sustitución de cultivos en Colombia.

El presidente también habló sobre su inclusión en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como la “lista Clinton”, y aseguró que fue señalado como aliado del narcotráfico en un momento en el que el país registraba importantes incautaciones de droga.

“Estoy en la lista OFAC. Me acusaron de ser aliado de los narcos en el momento en que más cocaína incautamos en Colombia”, afirmó el mandatario durante su intervención.

Petro señaló además que el cultivo de hoja de coca en Colombia está relacionado con problemas estructurales como la desigualdad social y la concentración de la tierra.

Debate internacional sobre la hoja de coca

El encuentro en Viena se produce en medio de un debate global sobre las políticas de control de drogas, luego de que la Organización Mundial de la Salud decidiera mantener la hoja de coca en la Lista I de la Convención Única de 1961, categoría que incluye sustancias con control internacional estricto.

Según la evaluación del comité de expertos de la OMS, la facilidad con la que la hoja de coca puede convertirse en cocaína y el aumento global de la producción representan riesgos significativos para la salud pública.

Durante su intervención, Petro también criticó que Colombia no fuera invitada a una cumbre convocada en Miami por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que se presentó la iniciativa conocida como Escudo de las Américas, una alianza regional para combatir el narcotráfico y la migración irregular.

El mandatario colombiano cuestionó que el país no haya sido incluido en esa iniciativa, pese a que es uno de los actores clave en la lucha contra la producción y el tráfico de cocaína.

“¿Por qué si Colombia incautó 3.300 toneladas de cocaína entonces se hacen reuniones excluyendo al país cuando es esencial en esta lucha?”, afirmó.

Lea también: Elecciones en Colombia: 864 incidentes entre jurados incompletos y compra de votos

El mandatario cerrará la jornada con un encuentro con organizaciones sociales y representantes de la sociedad civil en la residencia de la Embajada de Colombia en Austria.

#AgendaInternacional | El Presidente @PetroGustavo participó en la plenaria de la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena. Colombia ratifica ante el mundo un cambio de política antinarcóticos eficaz: incautaciones históricas de cocaína, sustitución voluntaria de cultivos… pic.twitter.com/zzPHmfJzwP — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 9, 2026

Más noticias de Colombia