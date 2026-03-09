Elecciones en Colombia: 864 incidentes entre jurados incompletos y compra de votos

Resumen: La Defensoría del Pueblo reportó 864 incidentes durante las elecciones del 8 de marzo en Colombia, con denuncias por jurados incompletos, compra de votos y presiones de grupos armados.

La jornada electoral del pasado 8 de marzo en Colombia dejó al menos 864 incidentes en distintos puntos del país, según el balance entregado por la Defensoría del Pueblo.

El organismo informó que durante las elecciones legislativas se presentaron diferentes irregularidades, que incluyeron desde puestos de votación con jurados incompletos hasta presencia de publicidad política cerca de las urnas, además de denuncias por compra de votos y presiones de grupos armados.

Aunque la entidad señaló que la jornada de elecciones se desarrolló de manera general con normalidad, también advirtió que persisten “retos estructurales y operativos” en el sistema electoral del país.

Entre los incidentes más frecuentes registrados por la Defensoría del Pueblo se destacan:

286 casos de puestos de votación sin la totalidad de jurados asignados.

79 situaciones con limitaciones para personas con discapacidad.

40 puestos afectados por la ola invernal.

40 mesas que iniciaron la jornada después de las 8:00 a.m.

37 denuncias por publicidad política cerca de los puestos de votación.

27 problemas de señalización para ubicar mesas o centros de votación.

24 casos de presunta coacción o manipulación del voto.

18 denuncias de presunta compra de votos.

8 casos de falta de kits electorales.

7 protestas o manifestaciones durante la jornada.

Las autoridades también informaron la incautación de $3.760 millones de pesos, dinero que presuntamente iba a ser utilizado para comprar votos, lo que evidenciaría la existencia de redes de corrupción electoral.

Presencia de grupos armados y hechos de seguridad

Uno de los hechos ocurrió tras combates entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional, que dejaron siete personas heridas y generaron temor entre las comunidades, afectando el acceso a las urnas.

Además, en Aracataca, en el departamento del Magdalena, un hostigamiento armado registrado el 6 de marzo provocó temor entre los habitantes del resguardo indígena Serankua.

La entidad también advirtió que en departamentos como Antioquia, Caquetá, Valle del Cauca, Guaviare, Meta, Huila, Nariño y Norte de Santander se reportaron presiones de grupos armados a favor de determinadas candidaturas, denuncias que deberán ser investigadas por las autoridades competentes.

“Aunque no se trata de hechos generalizados en todo el país, sí muestran que en algunos territorios donde persiste la presencia de actores armados ilegales las elecciones siguen desarrollándose en un contexto de riesgo”, indicó la entidad.

Más de 1.400 quejas durante la jornada

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación informó que recibió 1.465 quejas durante la jornada electoral, muchas de las cuales ya fueron tramitadas y otras tendrán atención prioritaria.

“La preocupación central no es sobre la realización de la jornada, sino el riesgo de que en algunos territorios se consolide una democracia meramente formal debido a la presión de grupos armados”, afirmó la defensora del pueblo, Iris Marín.

