Petro rompe el silencio: niega pactos con ‘Papá Pitufo’ y lanza fuertes acusaciones

Resumen: Petro niega vínculos con alias Papá Pitufo y responde a versiones sobre supuestos acercamientos con el contrabandista.

El presidente Petro volvió a pronunciarse frente a las versiones que lo vinculan con alias Papá Pitufo, desmintiendo cualquier tipo de acuerdo o relación con el procesado. Las declaraciones se dieron luego de publicaciones recientes que mencionan supuestos acercamientos entre su entorno y el círculo del investigado.

Según explicó el mandatario, cualquier contacto que se haya dado en torno a Papá Pitufo tuvo un único propósito: solicitarle que se someta a la justicia colombiana y entregue información relevante sobre sus actividades. En ese sentido, insistió en que no ha existido ningún tipo de negociación ni beneficio hacia el señalado.

La polémica se intensificó tras la difusión de un presunto encuentro en Bogotá entre el jefe de Estado y Papá Pitufo, hecho que habría ocurrido en 2024. Aunque el presidente respondió a las críticas, no entregó detalles concluyentes sobre dicha reunión, lo que ha generado nuevas preguntas en el ámbito político.

El caso también revive cuestionamientos sobre la financiación de la campaña presidencial de 2022.

El propio mandatario ha reconocido que hubo un intento de aporte económico por parte del entorno del contrabandista, el cual, según su versión, fue rechazado y devuelto. Sin embargo, el episodio continúa siendo objeto de debate, especialmente por la falta de registros públicos que respalden esa devolución.

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En medio de la controversia, el presidente aseguró que ha sido uno de los principales impulsores para exponer las operaciones de Papá Pitufo, a quien señaló de haber infiltrado instituciones del Estado durante décadas.

Además, cuestionó el papel de algunas entidades en la investigación del caso, sugiriendo posibles fallas que habrían impedido avances más contundentes.

El pronunciamiento se da en un contexto de creciente tensión política, donde distintos sectores han pedido esclarecer los hechos y avanzar en investigaciones que permitan determinar responsabilidades. Mientras tanto, el caso sigue generando reacciones en la opinión pública y en escenarios institucionales.

Primero diga la verdad: 1. no tengo tratos ni he tenido con Diego Marín. 2. Toda comunicación hacia Diego Marín ha sido la misma: entréguése a la justicia colombiana y diga toda la verdad. 3. Fuí yo mismo el que hice que la sociedad colombiana supiera de Diego Marín y su… https://t.co/j4CenLeLDb — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 20, 2026

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